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"Укроборонпром" меняет процесс процедуры закупок

НовостиЭкономика    19.03.2018 - 10:56
Фото: логотип концерна "Укроборонпром" (ukroboronprom.com.ua)
Фото: логотип концерна "Укроборонпром" (ukroboronprom.com.ua)

"Укроборонпром" отстранит от тендеров недобросовестных поставщиков

ГК "Укроборонпром" сменил процедуру приобретения товарно-материальных ценностей, работ и услуг, чтобы обеспечить прозрачность и отсечь от тендеров недобросовестных поставщиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Концерна.

В частности, исполняя приказ генерального директора Концерна Павла Букина, победивший в тендере поставщик, должен предоставить гарантии исполнения обязательств в объеме 5% от суммы договора. Данное обеспечение может быть в виде поручительства, гарантии, залога, задатка, неустойки, депозита, и тому подобное. Украинская банковская система способна предложить необходимые механизмы.

Таким образом будет введен рыночный механизм обеспечения выполнения поставщиками обязательств перед предприятиями-участниками Концерна. Все это необходимо для избежания ситуаций, в которых в результате открытых тендеров победителем становилась компания, которая предлагала наименьшую цену, но не имела возможности выполнить обязательства.

"Считаю недопустимой ситуацию, когда компания выигрывает тендер, выставляя самую низкую цену, после чего исчезает. Это препятствует производственным процессам, тормозит модернизацию и ремонт военной техники и вооружения и в целом вредит обороноспособности государства", - подчеркнул Букин.

Напомним, как сообщалось ранее, наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром" одобрил начало проведения независимого аудита, техническое задание и процедуры закупки консалтинговых услуг.

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Теги: Укроборонпром, закупка, тендер
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