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"Укроборонпром" змінює процес процедури закупівель

НовиниЕкономіка    19.03.2018 - 10:56
Фото: логотип концерну "Укроборонпром" (ukroboronprom.com.ua)
Фото: логотип концерну "Укроборонпром" (ukroboronprom.com.ua)

"Укроборонпром" відсторонить від тендерів недобросовісних постачальників

ДК "Укроборонпром" змінив процедуру придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг, щоб забезпечити прозорість і відсікти від тендерів недобросовісних постачальників. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Концерна.

Зокрема, виконуючи наказ генерального директора Концерну Павла Букіна, який переміг у тендері постачальник, повинен надати гарантії виконання зобов'язань в обсязі 5% від суми договору. Дане забезпечення може бути у вигляді поруки, гарантії, застави, завдатку, неустойки, депозиту, тощо. Українська банківська система здатна запропонувати необхідні механізми.

Таким чином буде введено ринковий механізм забезпечення виконання постачальниками зобов'язань перед підприємствами-учасниками Концерну. Все це необхідно для уникнення ситуацій, у яких в результаті відкритих тендерів переможцем ставала компанія, яка пропонувала найменшу ціну, але не мала можливості виконати зобов'язання.

"Вважаю неприпустимою ситуацію, коли компанія виграє тендер, виставляючи найнижчу ціну, після чого зникає. Це перешкоджає виробничих процесів, гальмує модернізацію і ремонт військової техніки та озброєння в цілому шкодить обороноздатності держави", - підкреслив Букін.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, наглядову раду державного концерну "Укроборонпром" схвалив початок проведення незалежного аудиту, технічне завдання та процедури закупівлі консалтингових послуг.

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Теги: Укроборонпром, закупка, тендер
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