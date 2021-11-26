"Укрнафту" лучше разделить, других вариантов уже не осталось, - эксперт
Сегодня лучшим вариантом для государства является разделение "Укрнафты" между ключевыми акционерами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна.
"На самом деле, варианта было всегда два. Первый - государству плотнее участвовать в управлении компанией, потому что с 2003 года группе "Приват" принадлежит оперативное управление там. Это вызывало много критики, много было публикаций, что управление ведется не в интересах государства. И второй вариант - раздел компании", - отметил Сергей Куюн.
По его мнению, раздел особенно важен в свете последних событий.
"Мы видим санкции против Коломойского в США, у нас принят закон о деолигархизации, и в НАК "Нафтогаз" приняли решение разделить компанию, чтобы не иметь общих активов с этим бизнесменом. Других вариантов уже и не осталось. Тем более что НАК собирается в обозримом будущем публично размещать акции, и компании такое партнерство будет вредить. Соответственно, вариантов нет", - говорит Сергей Куюн.
По словам эксперта, в компании "Укрнафта" сейчас работает аудитор из Большой Четверки, что проводит оценку активов.
"Думаю, там не будет никаких манипуляций. Мне нравятся диванные эксперты "ой, это несправедливо". В "Укрнафте" нет какого-то "изюма" - 15 лет компания без инвестиций, в достаточно сложной ситуации, потому нельзя сказать, что кому-то дали корешки, а кому-то вершки. Думаю, стоит дождаться окончательной конфигурации раздела", - отметил Куюн.
Он также добавил: "Те документы, что мне приходилось видеть, - есть варианты для оптимального расхождения, государство получит серьезный бонус в виде налогов, так как при продаже активов там НДС идет, и намечается вариант win-win, когда всем участникам такое расхождение будет выгодным".
Как сообщалось, государство в лице НАК "Нафтогаз Украины" владеет 50%+1 акций "Укрнафты". Более 40% акций принадлежат акционерам группы "Приват" Игоря Коломойского.