"Укрнафту" лучше разделить, других вариантов уже не осталось, - эксперт

"На самом деле, варианта было всегда два. Первый - государству плотнее участвовать в управлении компанией, потому что с 2003 года группе "Приват" принадлежит оперативное управление там. Это вызывало много критики, много было публикаций, что управление ведется не в интересах государства. И второй вариант - раздел компании", - отметил Сергей Куюн.

По его мнению, раздел особенно важен в свете последних событий.

"Мы видим санкции против Коломойского в США, у нас принят закон о деолигархизации, и в НАК "Нафтогаз" приняли решение разделить компанию, чтобы не иметь общих активов с этим бизнесменом. Других вариантов уже и не осталось. Тем более что НАК собирается в обозримом будущем публично размещать акции, и компании такое партнерство будет вредить. Соответственно, вариантов нет", - говорит Сергей Куюн.

По словам эксперта, в компании "Укрнафта" сейчас работает аудитор из Большой Четверки, что проводит оценку активов.

"Думаю, там не будет никаких манипуляций. Мне нравятся диванные эксперты "ой, это несправедливо". В "Укрнафте" нет какого-то "изюма" - 15 лет компания без инвестиций, в достаточно сложной ситуации, потому нельзя сказать, что кому-то дали корешки, а кому-то вершки. Думаю, стоит дождаться окончательной конфигурации раздела", - отметил Куюн.

Он также добавил: "Те документы, что мне приходилось видеть, - есть варианты для оптимального расхождения, государство получит серьезный бонус в виде налогов, так как при продаже активов там НДС идет, и намечается вариант win-win, когда всем участникам такое расхождение будет выгодным".