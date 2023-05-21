"Укрнафтобуріння" вимагає від АМКУ та НАБУ відкрити справу через незаконні дії з активами компанії

Компанія також виклала докази на підтвердження протиправності таких дій державних службовців із зазначенням обставини, які вказують на неприпустимість з правової точки зору застосування визначеної ст. 21-1 закону про АРМА процедури до управління корпоративними правами УНБ.

Так, ст. 21-1 закону про АРМА вказаної норми винятковими вважаються випадки, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

1) існує ризик збою та/або переривання функціонування таких активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій або збоїв у тепло-, енерго-, електро-, водопостачанні або водовідведенні або постачанні природного газу;

2) існує ризик переривання функціонування підприємств, установ та організацій оборонно-промислового комплексу та/або авіабудівельної галузі, у власності яких перебувають такі активи.

Однак УНБ, заявляють у компанії, ніколи не займалася і не займається тепло-, енерго-, електро-, водопостачанням або водовідведенням чи постачанням природного газу для потреб населення та/або підприємств установ та організацій оборонно-промислового комплексу та/або авіабудівельної галузі. Ані активи УНБ, ані сама вона не перебувають у власності підприємств, установ та організацій оборонно-промислового комплексу та/або авіабудівельної галузі.

Зазначається, що УНБ не має будь-яких господарських відносин з підприємствами, установами та організаціями оборонно-промислового комплексу та/або авіабудівельної галузі, в тому числі, щодо активів які перебувають у їхній власності.

Компанія здійснює діяльність з видобутку вуглеводнів на Сахалінському родовищі на підставі чинного спеціального дозволу, здійснює їхню підготовку та реалізацію (продаж) на вільних ринках України як приватний господарюючий суб’єкт. Діяльність компанії здійснюється безперервно, попри рішення про арешт та передачу корпоративних прав компанії в управління АРМА, запевняють в УНБ.

Про відсутність загроз безперервного функціонування активів та незаконність винесення на розгляд уряду питання передачі акцій УНБ в управління ПАТ "Укрнафта" представник УНБ повідомляв залучених до процесу осіб як особисто, так і через ЗМІ.

"У випадку ухвалення урядом рішення про передачу ПАТ "Укрнафта" в управління корпоративних прав УНБ реалізацію злочинного умислу фактично буде доведено до кінця (залишиться лише технічні питання), внаслідок зацікавлені особи отримають доступ до фінансових та матеріальних ресурсів підприємства та зможуть обернути їх на свою користь", - заявляють у компанії.

Порушення процедури передачі арештованих активів в управління (не в порядку ч. 2 ст. 21 (здійснення оцінки, отримання попереднього дозволу на концентрацію від АМКУ і т.п.), а за ст. 21-1 Закону про АРМА без наявності на те обов’язкових умов) – лише один з етапів злочинної діяльності, без перебільшення, організованого злочинного угруповання, до якого входять директор ПАТ "Укрнафта", представники органів центральної виконавчої влади, керівники та слідчі ДБР, працівники органів прокуратури, кажуть в УНБ.

У компанії вважають, що узгоджені та синхронні дії вказаних осіб містять ознаки корупційних злочинів, передбачених статтями 191, 364 та 366 КК України.

Відтак УНБ має намір звернутися з повідомленням про злочин до НАБУ, де детально та послідовно будуть наведені відомості про дії організаторів та виконавців злочинної схеми, спрямованої на незаконне заволодіння (привласнення) активів УНБ та їхню передачу під управління (а фактично – розкрадання) одній особі, про зловживання владою та службовим становищем конкретними особами, про дії, вчинювані всупереч інтересам служби, численні службові підроблення (надання статусу речових доказів об’єктам нематеріального світу, умисного невиконання судових рішень, введення в оману членів уряду, керівників центральних органів виконавчої влади, у т.ч. зі спеціальним статусом), створення ілюзії використання заарештованих корпоративних прав для потреб оборони тощо.

В цих умовах "Укрнафтобуріння" сподівається, що члени уряду не дозволять втягнути себе в реалізацію корупційної схеми.

"Для того, щоб залишатися на стороні закону, шановним міністрам уряду треба лише уважно роздивитися подані на розгляд документи, ознайомитися зі змістом судового рішення від 03 травня 2023 року та заслухати представників УНБ на засіданні урядового комітету, яке так миттєво намагається провести пані Перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України Свириденко Ю.А", - кажуть у компанії.

Також в УНБ окремо звернулися до представників ЗМІ: не мовчати та не уникати критики влади в умовах воєнного часу, адже йдеться про злочинну діяльність окремих представників влади, які зловживають наданою їм владою задля власного збагачення та перерозподілу власності.

"Це звернення буде також негайно доведено до представництв міжнародних партнерів України задля інформування їх на прикладі ситуації з УНБ стосовно дійсної ситуації із станом боротьби з корупцією в Україні, захисту прав людини та гарантування інтересів інвесторів в України", - підсумували в компанії.