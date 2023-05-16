"Укрнафтобуріння": передача активів компанії без конкурсу - фактично рейдерство

В компанії нагадали, що перший арешт корпоративних прав компанії було здійснено ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.04.2023 р. №757/13638/23-к на звернення Державного бюро розслідувань по кримінальному провадженню 42014000000000367 від 08.05.2014 р. Дану Ухвалу було скасовано як незаконну ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 03.05.2023 р. №757/16810/23-к на звернення УНБ.

"Проте, це не спинило беззаконня, і вже 04.05.2023 р. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.05.2023 р. №757/17952/23-к на звернення Державного бюро розслідувань по кримінальному провадженню 42014000000000367 від 08.05.2014 р. корпоративні права Компанії було знову арештовано та передано в управління АРМА", - заявили в компанії.

В компанії також додали, що докладають максимум зусиль з використання правових інструментів задля власного захисту і вже звернулася до Печерського суду міста Києва з клопотанням про скасування повторного арешту та передачі корпоративних прав "Укрнафтобуріння" в управління АРМА, як незаконних, та до Київського апеляційного суду з апеляційною скаргою про визнання незаконною та скасування Ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.05.2023 р. №757/17952/23-к.

"Очевидно, що своїм зверненням до Кабінету міністрів України про застосування особливої процедури АРМА намагається перекласти тягар відповідальності за незаконні дії щодо корпоративних прав компанії "Укрнафтобуріння" на Кабінет міністрів України. Оскільки, в разі застосування вказаної процедури, саме останній буде відповідальним за продовження та завершення незаконної націоналізації Компанії як центральний орган виконавчої влади, що прийме обов‘язкове до виконання АРМА незаконне рішення", - переконані в "Укрнафтобуріння".

Своєю чергою, прем‘єр-міністр у відповідь на звернення АРМА видав доручення від 15.05.2023 року №14418/1/1-23 щодо належного опрацювання пропозицій АРМА з залученням центральних органів виконавчої влади та АТ "НАК "Нафтогаз України". На виконання вказаного доручення, 15 травня 2023 р. о 15:30 у форматі відеоконференції під головуванням заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Олексія Соболева, відбулася нарада, результати якої поки не відомі Компанії.

ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" має тверду позицію, яка полягає у тому, що пропозиції АРМА до Кабміну є такими, що не відповідають законодавству України, а отже їх реалізація є незаконною.

Застосування особливої процедури управління корпоративними правами "Укрнафтобуріння" як винятковий випадок не передбачене ст.21-1 Закону, оскільки винятковими вважаються виключні та вичерпні випадки передачі в управління активів за наявності хоча б однієї з таких обставин:

1) існує ризик збою та/або переривання функціонування таких активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій або збоїв у тепло-, енерго-, електро-, водопостачанні або водовідведенні або постачанні природного газу;

2) існує ризик переривання функціонування підприємств, установ та організацій оборонно-промислового комплексу та/або авіабудівельної галузі, у власності яких перебувають такі активи.

"По-перше. Компанія "Укрнафтобуріння" ніколи не здійснювала і не здійснює діяльність з тепло-, енерго-, електро-, водопостачання або водовідведення або постачання природного газу для потреб населення та/або підприємств установ та організацій оборонно-промислового комплексу та/або авіабудівельної галузі, у власності яких перебувають такі активи.

По-друге. Ні активи УНБ, ні сама вона (повністю чи частково) не знаходяться у власності підприємств, установ та організацій оборонно-промислового комплексу та/або авіабудівельної галузі.

По-третє. У Компанії відсутні будь-які господарські відносини з підприємствами, установами та організаціями оборонно-промислового комплексу та/або авіабудівельної галузі, в тому числі, щодо активів, які перебувають у їх власності", - наголошують в компанії.

Компанія здійснює діяльність із видобутку вуглеводнів на Сахалінському родовищі на підставі чинного спеціального дозволу, здійснює їх підготовку та реалізацію на вільному ринку України як приватний господарюючий суб‘єкт. УНБ в повному обсязі виконує умови надрокористування та податкові зобов‘язання. Більш того, Компанія сплачує податки наперед - так, протягом останнього місяця було передплачено понад 1 млрд грн податків, у тому числі на 2-й квартал 2023 року. А її діяльність здійснюється безперервно, попри спроби її захоплення та примусової націоналізації.

"Таким чином, застосування особливої процедури управління активами у виняткових випадках, передбачених статтею 21-1 Закону, щодо корпоративних прав 2Укрнафтобуріння" є неприпустимим із правової точки зору. Своїми діями АРМА, окрім уникнення відповідальності за ситуацію в цілому, намагається уникнути дотримання вимог Закону щодо обов‘язкової реалізації конкурсних процедур із передачі корпоративних прав Компанії в подальше управління, а також дотримання законодавства про захист економічної конкуренції з питань здійснення економічних концентрацій", - додають в компанії.

Водночас в компанії сподіваються, що уряд та залучені до питання органи детально вивчать пропозиції АРМА та дійдуть вірного висновку про їх невідповідність законодавству України. Утримання від реалізації незаконних пропозицій буде свідчити про незмінний курс розвитку України у напрямку Європейського Союзу, де питання захисту та недоторканності права приватної власності є надважливими та непорушними для сталого розвитку економіки та правосуддя в умовах демократичного суспільства.

"Менеджмент та працівники ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" вірять у перемогу права над свавіллям державних органів, що зазіхнули на приватну власність, користуючись умовами воєнного часу", - резюмували в компанії.