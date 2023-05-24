"Укрнафтобуріння" оскаржують рішення суду про арешт її акцій та передавання "Укрнафті": деталі

Як йдеться в сюжеті, серед головних критиків АРМА голова податкового комітету Данило Гетманцев. Він вважає, що через непрофесійність працівників агентства держава зазнає мільярдних збитків.

Перед комітетом мав звітувати голова комісії, але він на засіданні не з'явився. В результаті комітет вирішив застосувати до голови АРМА примус, тому наступного тижня його може доставити поліція.

Одне з найбільш резонансних запитань, яке розглядаав комітет, передавання активів компанії "Укрнафтобуріння" АРМА.

Керівник юридичного департаменту компанії Анатолій Джоболда заявив, що здивований швидкістю рішень держави. За його словами, поки юристи оскаржують арешт акцій в апеляційному суді, їх уже передали АРМА. Там, своєю чергою, вже встигли знайти і нового управлінця - державну компанію "Укрнафта".

"Якщо ця компанія перейде під контроль "Укрнафти", з ринку зникне одна з приватних видобувних компаній. Відповідно частка "Укрнафти" має збільшитись як державного монополіста. Загальна процедура АРМА передбачає застосування конкурсних процедур, незалежної оцінки тощо", - додав Джоболда.

Ігор Кравченко, юрист нідерландської компанії "JKX" (має 10% акцій в "Укрнафтобуріння", - ред.). Наразі вони не розуміють, чому підпали під санкції, адже за 17 років володіння цим активом, бо до них жодного разу не зверталися правоохоронні органи.

"Замість того, щоб розбиратись з кожним окремим акціонером, вони беруть і автоматом арештовують всі 100% всіх власників компанії. Незалежно від того, що питання є до когось, а не до всіх в принципі", - каже він.

"Мають бути причини прописані та критерії. Це має бути законна процедура, зрозуміла кожному, бо якщо це зробити в більшовицький спосіб, то абсолютно зрозуміло, що рано чи пізно буде в судах це оскаржено. Тоді пред’яви буде до бюджету, тоді з бюджету доведеться покривати всі ці оборудки", - наголосив нардеп Олексій Кучеренко.

Він також застеріг владу від "швидких рішень". За його словами, в українській історії були схожі приклади спроб націоналізації енергетичних компанії. Зиску держава не мала, натомість зазнавала багатомільярдних збитків, які потім компенсувала з бюджету.



Рішення буде ухвалювати Кабмін уже цього тижня. У разі передавання акцій "Укрнафтобуріння" "Укрнафті" спрацює захисний механізм Антимонопольного комітету - "Укрнафта" дістане штраф у кілька мільярдів гривень.

Інвестори видобувної компанії планують оскаржувати арешт і передання своїх активів як в українських, так і закордонних судах.