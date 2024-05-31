В "Укрнафті" викрили плани розкрадання нафти: поліція провела обшуки

Українські правоохоронці провели обшуки у рамках справи про розкрадання нафти. У схемі могли брати участь співробітники "Укрнафти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрнафту" у Facebook .

"Підставою для початку розслідування послужила інформація про наміри групи осіб вчинити крадіжку видобутої нафти за сприяння окремих співробітників підприємства", - розповіли в "Укрнафті".

За інформацією компанії, поліція провела низку обшуків на території Чернігівської та суміжних областей.

Схема в "Укрнафті"

Нагадаємо, 1 лютого джерела РБК-Україна повідомили про обшуки в "Укрнафті".

Обшуки проводили через можливу закупівлю труб за завищеними цінами.

Також ми писали, що минулого року уряд вирішив передати активи "Укрнафтобуріння" та трьох газових компаній в управління "Укрнафти".

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