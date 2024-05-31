В "Укрнафті" викрили плани розкрадання нафти: поліція провела обшуки
Українські правоохоронці провели обшуки у рамках справи про розкрадання нафти. У схемі могли брати участь співробітники "Укрнафти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрнафту" у Facebook.
За інформацією компанії, поліція провела низку обшуків на території Чернігівської та суміжних областей.
"Підставою для початку розслідування послужила інформація про наміри групи осіб вчинити крадіжку видобутої нафти за сприяння окремих співробітників підприємства", - розповіли в "Укрнафті".
Злочинні дії вже задокументовані. Розмір збитків досі уточнюють.
Схема в "Укрнафті"
Нагадаємо, 1 лютого джерела РБК-Україна повідомили про обшуки в "Укрнафті".
Обшуки проводили через можливу закупівлю труб за завищеними цінами.
Також ми писали, що минулого року уряд вирішив передати активи "Укрнафтобуріння" та трьох газових компаній в управління "Укрнафти".
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