"Укрнафта" втратила ліцензію на Сахалінське родовище

За зверненням Держгеонадра, суд анулював чинний спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування вуглеводнів) Сахалінського нафто-газоконденсатного родовища, власником якого є ПАТ "Укрнафтобуріння". Рішення щодо анулювання спецдозволу є невідворотнім.

"Укрнафта" зобовʼязана негайно і повністю зупинити видобуток вуглеводнів. Такий крок може спричинити наймасштабнішу енергетичну кризу в Україні.

Крім того, це означає, що "Укрнафтобуріння" втратило основний актив, з подальшим знеціненням бізнесу та основних виробничих активів де-факто до вартості металобрухту, лише за кілька місяців після передачі її в управління "Укрнафти".

Як відомо, судовий спір щодо ліцензії тривав багато років і "Укрнафтобуріння" здобувала перемогу в усіх судових суперечках. З приходом нового управителя, призначеного "Укрнафтою", юристи справу програли.