"Укрнафта" програла в суді "Укртатнафті", сплативши майже 1 млн гривень. Обома управляє Корецький

Господарський суд Полтавської області відмовив "Укрнафті" в стягненні майже 200 тисяч тонн нафти вартістю понад 3,2 млрд грн з "Укртатнафти". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народного депутата, заступника голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексія Кучеренка.

Раніше він розповідав, що "Укртатнафта" в умовах війни переробила нафту "Укрнафти", після чого "Укрнафта" "викупила" і продала виготовлені нафтопродукти (які за законом і так їй належали), а потім подала позов в суд щодо стягнення з "Укртатнафти" нафти, - при цьому обома компаніями керує Сергій Корецький.

Кучеренко звернувся до Генпрокуратури з заявою, що ця справа може мати штучний характер, проте отримав відповідь, що прокуратура може вступати у справу лише на стороні органу державної влади чи місцевого самоврядування, у той час, як обома сторонами в цій справі виступали акціонерні товариства.

Крім того, напередодні суду кримінальне провадження за рішенням прокурора САП було передане з НАБУ до ГУ НП в Полтавській області.

"Ці два факти наштовхнули мене на невтішну думку, що за сприяння певних "кураторів" пан Корецький таки зміг домовитись і от-от отримає судове рішення, яке одночасно зніме з нього претензії ДАСУ щодо невжиття дієвих заходів по відшкодуванню спричинених Укрнафті збитків, а на додаток буде чудова нагода перекласти провину за спричинені збитки на "злочинних папередників" - цей тренд зараз дуже в моді в Україні. На щастя, виявилося, що не всі судді ладні заплющувати очі на витівки наших "ефективних державних менеджерів" і підігрувати їм", — підкреслив Кучеренко.

Він також додав, що поки мотиви рішення невідомі, оскільки опубліковані лише його вступна та резолютивна частини: "Але вже зараз можна сказати, що це імовірно перший в історії української юриспруденції випадок, коли державний менеджер пан Корецький примудрився програти самому собі в суді, і повинен сплатити за це майже 1 млн грн судового збору", - резюмував нардеп.