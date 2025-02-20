"Укрнафта” може стати приватною: що відомо

Зміна статусу може призвести до суттєвого обмеження прозорості компанії.

Також планується зміна структури управління товариством, його Статуту, де нинішній керівник Сергій Корецький буде перепризначений на нову посаду.

Як пояснює видання, 9 листопада 2025 року відповідно до пункту 6.1. закінчується дія трудового контракту Сергія Корецького в ПАТ "Укрнафта".

За умовами діючого контракту (пункт 5.5.) в разі дострокового припинення трудового контракту та звільнення з посади директора Сергій Корецький може отримати вихідну допомогу у вигляді заробітної плати за 18 місяців (а це близько 25 мільйонів), а також премії, надбавки та компенсації.

Реорганізація ПАТ "Укрнафта" буде супроводжуватися створенням колективного виконавчого органу - правління.

Є кілька версій щодо причин можливих змін. На фоні можливого скасування воєнного стану може постати питання про повернення примусово відчужених акцій колишнім власникам (йдеться про понад 13 тисяч).

Державні акціонери ПАТ "Укрнафта" (Міністерство оборони України та НАК "Нафтогаз України") станом на зараз цю інформацію не коментували.

Як відомо, Корецький був призначений на посаду в листопаді 2022 і поза конкурсом.

Після націоналізації в листопаді 2022 колегіальні органи управління ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" (правління) були ліквідовані, а замість них запроваджено одноосібний виконавчий орган - директора.