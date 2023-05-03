UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Укрнафта" хоче отримати в управління арештовані активи Коломойського

Фото: "Укрнафта" хоче отримати активи Коломойського (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов

Компанія "Укрнафта" хоче отримати в управління корпоративні права компанії, яка частково раніше належала бізнесмену Ігорю Коломойському та його партнерам, а на початку квітня за рішенням суду були передані АРМА.

Про це йдеться у листі "Укрнафти" на адресу Міністерства економіки, з яким ознайомилося РБК-Україна .

Зокрема, компанія хоче отримати в управління "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум".

Аргументуючи своє бажання, у компанії зазначають, що "Укрнафта" має технічні та практичні можливості щодо збільшення видобутку газу, нафти на Сахалінському родовищі, і, як наслідок, може збільшити виробництво нафтопродуктів.

Компанії, крім Коломойського, пов'язані з бізнесменами, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинником

Нагадаємо, 7 квітня 2023 року суд наклав арешт на корпоративні права "Укрнафтобуріння". Пізніше корпоративні права було передано до управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

У листопаді 2022 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про примусове відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта". Майже половина акцій компанії належить Коломойському та його партнерам і тривалий час керувалась його менеджментом.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрнафтаІгор Коломойский