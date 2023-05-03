"Укрнафта" хоче отримати в управління арештовані активи Коломойського

Компанія "Укрнафта" хоче отримати в управління корпоративні права компанії, яка частково раніше належала бізнесмену Ігорю Коломойському та його партнерам, а на початку квітня за рішенням суду були передані АРМА.

Про це йдеться у листі "Укрнафти" на адресу Міністерства економіки, з яким ознайомилося РБК-Україна .

Зокрема, компанія хоче отримати в управління "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум". Аргументуючи своє бажання, у компанії зазначають, що "Укрнафта" має технічні та практичні можливості щодо збільшення видобутку газу, нафти на Сахалінському родовищі, і, як наслідок, може збільшити виробництво нафтопродуктів. Компанії, крім Коломойського, пов'язані з бізнесменами, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинником