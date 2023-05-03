"Укрнафта" хоче отримати в управління арештовані активи Коломойського

Компанія "Укрнафта" хоче отримати в управління корпоративні права компанії, яка частково раніше належала бізнесмену Ігорю Коломойському та його партнерам, а на початку квітня за рішенням суду були передані АРМА.
Про це йдеться у листі "Укрнафти" на адресу Міністерства економіки, з яким ознайомилося РБК-Україна .
Зокрема, компанія хоче отримати в управління "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум".
Аргументуючи своє бажання, у компанії зазначають, що "Укрнафта" має технічні та практичні можливості щодо збільшення видобутку газу, нафти на Сахалінському родовищі, і, як наслідок, може збільшити виробництво нафтопродуктів.
Компанії, крім Коломойського, пов'язані з бізнесменами, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинником
Нагадаємо, 7 квітня 2023 року суд наклав арешт на корпоративні права "Укрнафтобуріння". Пізніше корпоративні права було передано до управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).
У листопаді 2022 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про примусове відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта". Майже половина акцій компанії належить Коломойському та його партнерам і тривалий час керувалась його менеджментом.