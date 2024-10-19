"Укрметалургпром" закликав уряд відновити бронювання

"Зупинка бронювання для підприємств гірша, ніж блекаути або ракетні обстріли. У нас можуть забрати кадри, які ми просто не зможемо замінити ні за місяці, ні за роки. Тому що це настільки кваліфіковані кадри, що треба роки для того, щоб підготувати нового спеціаліста. Деякі наші підприємства, які мали просто подовжити статус критично важливих, не можуть його подовжити. Списки на бронювання не приймаються. І якщо ТЦК зайде, вони просто заберуть решту наших людей, і підприємства зупиняться", - наголосив Каленков.

За його словами, у системі визнання підприємства критичним дійсно є лазівки для спекуляцій. Але ці лазівки можна закрити без зупинки бронювання для компаній, які були і залишаються критичними для української економіки та оборони.

"Продукція, яку ми виробляємо - сталева. Це спецсталь, яка йде на броню, сталь та арматура для фортифікаційних споруд. Це все йде напряму на потреби Збройних Сил. Ми маємо таку саму відповідальність, як будь-яке підприємство, підпорядковане Укроборонпрому. Наші підприємства були критичними, і залишаться критичними. Більше того: нам треба не 50% бронювати, а набагато більше! Тому що вже зараз на підприємствах у нашій галузі від 15 до 27% людей, які можуть бути мобілізовані, вже мобілізовані. Це десятки тисяч людей, які зараз воюють", - зауважив Каленков.

Він закликав владу навести порядок у процесі визнання критичності підприємств, не зупиняючи бронювання, адже втрачений на аудит час може обернутися для економіки набагато більшими втратами.

"Так, потрібно розбиратися, чому за пів року у нас втричі зросла кількість заброньованих. Втричі зросла кількість критичних підприємств? Я так не думаю. Але розбиратися треба окремо, не зупиняючи процес бронювання. Тому що дні і тижні, поки йде аудит, призведе до того, що ми зупинимося", - резюмував Каленков.

Раніше у Європейській бізнес асоціації (EBA) також закликали уряд відновити бронювання, адже зупинка цього процесу стала критичною проблемою для бізнесу, яка може призвести до закриття підприємств.