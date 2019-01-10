"Укрметаллургпром" призывает УЗ пересмотреть условия продажи металлолома

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Укрзализныцю" призвали привести условия в соответствие с реальной рыночной ситуацией

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" призывает АО "Укрзализныця" (УЗ) пересмотреть условия продажи металлолома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрметаллургпрома".

Как отмечают в "Укрметаллургпроме", "Укрзализныця" через систему ProZorro планирует реализовать крупную партию лома черных металлов.

"Однако заявленная цена металлолома существенно завышена и значительно превышает его текущую рыночную стоимость, поскольку за последние два месяца мировые расценки на этот вид сырья заметно сократились, вслед за чем существенно снизилась и цена лома черных металлов в Украине", - говорится в сообщении.

Металлурги уверены, что фиксация стоимости на полугодовой период противоречит практике ценообразования, так как колебания цены на мировом рынке лома происходят ежедневно. Аналогичным изменениям подвержена и цена металлолома в Украине.

"И "замораживание" цены на 6 месяцев на рынке, где котировки в течение квартала могут колебаться в пределах 15-20%, не выгодна ни продавцу, ни покупателю. Такой подход должен быть заменен на более гибкий, привязанный непосредственно к рынку", - уверены металлурги.

По мнению "Укрметаллургпрома", условия тендера содержат скрытые факторы, которые могут привести к непрогнозируемому увеличению затрат покупателя металлолома.

"В частности, отгрузка металлолома предполагается на условиях EXW Склад продавца, однако при этом отсутствует перечень пунктов нахождения металлолома. А непрогнозируемые расходы на разгрузочно-погрузочные работы и логистику от фактического местонахождения лома к пункту назначения в значительной степени увеличат затраты покупателя", - сообщает "Укрметаллургпром".

Указанные факты вызывает непонимание у металлургов – участников ОП "Укрметаллургпром". Они считают, что в условиях усиления протекционистской позиции руководства ряда стран и обострившейся в результате этого конкуренции, украинскому металлургическому экспорту приходится буквально бороться за обеспечение стабильности своего присутствия на мировом рынке стали, поэтому покупка сырья по значительно завышенным ценам (что автоматически приведет к существенному повышению себестоимости готовой продукции) для предприятий попросту неприемлема, а негативные последствия ощутит не только отрасль, но и экономика всей страны в целом.

"Исходя из вышеизложенного, ОП "Укрметаллургпром" призывает АО "Укрзализныця" пересмотреть условия продажи металлолома и привести их в соответствие с реальной рыночной ситуацией", - говорится в сообщении.