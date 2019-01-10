"Укрметалургпром" закликає УЗ переглянути умови продажу металобрухту

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Укрзалізницю" закликали привести умови у відповідність з реальною ринковою ситуацією

Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" закликає АТ "Укрзалізниця" (УЗ) переглянути умови продажу металобрухту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрметалургпрому".

Як відзначають в "Укрметалургпромі", "Укрзалізниця" через систему ProZorro планує реалізувати велику партію брухту чорних металів.

"Однак заявлена ціна металобрухту істотно завищена і значно перевищує його поточну ринкову вартість, оскільки за останні два місяці світові ціни на цей вид сировини помітно скоротилися, слідом за чим істотно знизилася і ціна брухту чорних металів в Україні", - йдеться в повідомленні.

Металурги впевнені, що фіксація вартості на піврічний період суперечить практиці ціноутворення, так як коливання ціни на світовому ринку брухту відбуваються щодня. Аналогічним змінам піддається і ціна металобрухту в Україні.

"І "заморожування" ціни на 6 місяців на ринку, де котирування протягом кварталу можуть коливатися в межах 15-20%, не вигідна ні продавця, ні покупця. Такий підхід повинен бути замінений на більш гнучкий, прив'язаний безпосередньо до ринку", - упевнені металурги.

На думку "Укрметалургпрому", умови тендеру містять приховані чинники, які можуть призвести до непрогнозованого збільшення витрат покупця металобрухту.

"Зокрема, відвантаження металобрухту передбачається на умовах EXW Склад продавця, однак при цьому відсутній перелік пунктів знаходження металобрухту. А непрогнозовані витрати на розвантажувально-навантажувальні роботи і логістику від фактичного місцезнаходження брухту до пункту призначення в значній мірі збільшать витрати покупця", - повідомляє "Укрметалургпром".

Зазначені факти викликає нерозуміння у металургів – учасників ОП "Укрметалургпром". Вони вважають, що в умовах посилення протекціоністської позиції керівництва ряду країн і загострилася в результаті цього конкуренції, українському металургійному експорту доводиться буквально боротися за забезпечення стабільності своєї присутності на світовому ринку сталі, тому купівля сировини за значно завищеними цінами (що автоматично призведе до суттєвого підвищення собівартості готової продукції) для підприємств просто неприйнятна, а негативні наслідки відчує не лише галузь, а й економіка всієї країни в цілому.

"Виходячи з вищевикладеного, ОП "Укрметалургпром" закликає АТ "Укрзалізниця" переглянути умови продажу металобрухту та привести їх у відповідність з реальною ринковою ситуацією", - йдеться в повідомленні.