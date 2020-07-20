В "Укрлендфарминге" назвали заявления НАБУ по делу VAB банка "политическим давлением"

Фото: "Укрлендфаминг" (пресс-служба)

В компании отмечают, что в действиях НАБУ нет ничего общего с правосудием

Заявления Национального антикоррупционного бюро Украины по делу VAB банка является прямым политическим давлением на судей ВАКС, которые сегодня должны рассмотреть апелляцию на окончательное решение Печерского суда Киева о незаконности открытия производства.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, в сообщении НАБУ говорится, что от сегодняшнего решения зависит, смогут ли представители НАБУ "довести до логического завершения расследование особо тяжкого уголовного преступления".

Таким образом НАБУ не только обвиняет оппонентов еще до решения суда, но и давит на судей ВАКС, что является грубым уголовным преступлением, убеждены в компании.

"Мы считаем, что такое заявление является прямым давлением на суд. Мы привыкли к тому, что Артем Сытник в своих выступлениях, в том числе и с трибуны парламента, без каких-либо судебных решений обвиняет своих оппонентов в том, что они совершили преступления. Но настолько открыто и нагло он до сих пор не позволял себе давить на суд и судей. Это еще раз подтверждает то, о чем мы говорили неоднократно: Артем Сытник в деле VAB банка действует исключительно через собственную месть. И ничего общего с правосудием сейчас нет", - добавляют в холдинге.

Напомним, ранее Печерский районный суд города Киева принял решение, которым отменил незаконное постановление экс-заместителя генпрокурора Виталия Касько о возбуждении уголовного дела против владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. Решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию, однако НАБУ и САП отказались его выполнять.