ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В "Укрлендфарминге" назвали заявления НАБУ по делу VAB банка "политическим давлением"

Киев, Понедельник 20 июля 2020 13:42
В "Укрлендфарминге" назвали заявления НАБУ по делу VAB банка "политическим давлением"
Фото: "Укрлендфаминг" (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

В компании отмечают, что в действиях НАБУ нет ничего общего с правосудием

Заявления Национального антикоррупционного бюро Украины по делу VAB банка является прямым политическим давлением на судей ВАКС, которые сегодня должны рассмотреть апелляцию на окончательное решение Печерского суда Киева о незаконности открытия производства.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, в сообщении НАБУ говорится, что от сегодняшнего решения зависит, смогут ли представители НАБУ "довести до логического завершения расследование особо тяжкого уголовного преступления".

Таким образом НАБУ не только обвиняет оппонентов еще до решения суда, но и давит на судей ВАКС, что является грубым уголовным преступлением, убеждены в компании.

"Мы считаем, что такое заявление является прямым давлением на суд. Мы привыкли к тому, что Артем Сытник в своих выступлениях, в том числе и с трибуны парламента, без каких-либо судебных решений обвиняет своих оппонентов в том, что они совершили преступления. Но настолько открыто и нагло он до сих пор не позволял себе давить на суд и судей. Это еще раз подтверждает то, о чем мы говорили неоднократно: Артем Сытник в деле VAB банка действует исключительно через собственную месть. И ничего общего с правосудием сейчас нет", - добавляют в холдинге.

Напомним, ранее Печерский районный суд города Киева принял решение, которым отменил незаконное постановление экс-заместителя генпрокурора Виталия Касько о возбуждении уголовного дела против владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. Решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию, однако НАБУ и САП отказались его выполнять.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Олег БахматюкУкрлендфарминг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь