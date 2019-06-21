В "Укрлендфарминге" Бахматюка прогнозируют высокий урожай озимых зерновых

Один из крупнейших агрохолдингов Европы – группа компаний "Укрлендфарминг" - прогнозирует высокий урожай озимых зерновых культур в 2019 году за счет удачных погодных условий, а также благодаря использованию новых технологий. Об этом сообщил руководитель департамента развития и инноваций агробизнеса в компании "Уклендфарминг" Владимир Фантух, передает РБК-Украина.

Согласно сообщению, нынешний весенний период для озимых культур, в целом, оказался довольно благоприятным по температурному режиму и характеризовался большим количеством осадков.

"Применяемые нами технологии разрешают полностью использовать осадки и формируют предпосылки для получения урожая озимых культур выше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

В то же время Владимир Фантух отметил, что проливные весенние дожди могли негативно сказаться на качественных показателях урожая.

"Дожди провоцируют возникновение большого количества болезней и вредителей. Особое внимание сейчас уделяем борьбе с фузариозом зерна пшеницы, который из-за погодных условий может иметь массовое проявление", - подчеркнул Владимир Фантух.

По данным компании, в западных и северных областях Украины развитие сельскохозяйственных культур происходит в условиях достаточного, местами избыточного, увлажнения почвы и умеренного температурного режима. Вследствие проливных и частых дождей наблюдается локальное затопление посевов. Много полей стоит под водой, есть много смывов сельскохозяйственных культур и повреждений градом.

Также Владимир Фантух добавил, что агрометеорологические условия для формирования урожая поздних культур, в частности, подсолнечника и кукурузы, на протяжении стартового периода были благоприятными для формирования хорошей вегетативной массы, что будет способствовать получению высокого урожая этой группы культур.

Агрохолдинг "Укрлендфарминг" начала весеннюю посевную кампанию яровых зерновых культур 8 апреля.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, украинские аграрии 3 июня завершили весеннюю посевную, засеяв яровыми зерновыми, в целом, 7,2 млн га.

"Укрлендфарминг" является самым мощным в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, который управляет крупнейшим в стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью 570 тыс. га. Агрохолдинг экспортирует свою продукцию в 40 стран мира и является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.