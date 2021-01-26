"Укрлендфарминг" стал объектом политической мести руководства НАБУ, - Бахматюк

Фото: Олег Бахматюк (пресс-служба)

Бизнесмен Олег Бахматюк заявил, что его агрохолдинг "Укрлендфарминг" стал объектом политической мести со стороны руководства НАБУ.

Об этом Бахматюк заявил в интервью УНИАН.

"В феврале будет как раз полтора года, как эта эпопея продолжается, хотя, в общем, наша неприятная история с НАБУ насчитывает уже более пяти лет. Это демонстрация последствий войны системы против большого успешного предприятия. Остановка наших предприятий - это следствие правового, экономического, репутационного террора", - заявил Бахматюк.

По его словам, "Укрлендфарминг" - крупная компания, в нее входит 340 предприятий и работает около 30 000 человек.

"Это компания, которая интегрирована в международное экономическое сообщество через экспортные операции, которая является крупным игроком на внутреннем рынке. Мы были фактически вынуждены закрыть 37 своих предприятий - это около 6-7 тысяч человек по направлению животноводства и примерно 6 000 человек по направлению птицеводства, работников комбикормовых заводов и других предприятий связанных видов деятельности", - добавил бизнесмен.

В результате давления закрываются все банковские лимиты, а поставщики работают на условиях, которые гораздо хуже, чем для других производителей, поскольку они видят риски в компании, отмечает Бахматюк.

"У нас нет доступа к кредитному ресурсу, и я уже не говорю о том, что во всех нормальных странах государство поддерживает и финансово, и политически таких важных товаропроизводителей, которые предоставляют работу стольким людям, а в Украине - "Укрлендфарминг" стал объектом политической мести руководства государственного органа. Об этом легко говорить, но жаль, что за один день 13 000 человек остались без работы. И для того, чтобы сохранить другие 17 000, компания вынуждена сокращаться. Мы до сих пор надеемся, что каким-то образом этот террор будет прекращен, но пока, как видим, никто не хочет ничего делать в этом направлении ", - говорит Олег Бахматюк.

Он также отмечает, что больше всего пострадало направление животноводства, поскольку разведение крупного рогатого скота не поддерживается государством, эти предприятия поддерживались дотациями из самой компании. Также был закрыт ряд птицефабрик.

В то же время, по его словам, в лучшие времена компания ежегодно платила до 3 миллиардов гривен налогов в бюджет.

"Уже сейчас можно констатировать, что мы заплатили налогов меньше на полтора миллиарда гривен. На 25-30 процентов мы уменьшили объем производства и, соответственно, упали доходы компании, возможности капитальных инвестиций, а 13 000 человек оказались на улице - это худший результат", - резюмировал Бахматюк.

Напомним, дело НАБУ против бывшего и.о. главы НБУ Александра Писарука и Олега Бахматюка касается получения рефинансирования от НБУ VAB Банком. Официальные выводы экспертиз, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергают обвинения НАБУ по этому делу.

Сам директор НАБУ Артем Сытник был признан судом виновным в совершении коррупционных действий и внесен в реестр коррупционеров НАПК. Главным свидетелем в суде над Сытником был советник сестры Бахматюка.