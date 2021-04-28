"Укрлендфарминг" анонсировал выпуск 1 млрд яиц с упоминанием Сытника

"Пасха - один из главных праздников для каждого украинца. И для тысяч работников нашей компании - тоже. В этом году нас стало меньше - без работы остались 13 000 наших коллег. И еще одна печальная новость - в этом году пасхальная корзина для всех украинцев значительно подорожала. И произошло это из-за коррумпированного чиновника - директора НАБУ Артема Сытника. Из-за его личной мести акционеру нашего агрохолдинга Олегу Бахматюку, из-за давления на предприятия "Укрлендфарминг" со стороны НАБУ, уже закрылись 29 ферм и 12 птицефабрик. Без работы остались 13 000 украинцев, бюджет страны уже недополучил 1,5 млрд грн налогов, а яйца значительно подорожали, потому что их в Украине теперь производят значительно меньше", - говорится в заявлении.

В агрохолдинге заявляют, что еще год назад на предприятиях группы компаний работало около 30 000 украинцев.

Кроме того, за 10 лет агрохолдинг инвестировал в экономику Украины более 3 млрд долларов, и только за последние три года уплатили около 7,7 млрд грн налогов.

"Но вот уже 5 лет мы сталкиваемся с беспрецедентным давлением на нашу компанию со стороны чиновников. В полномочиях НАБУ преследовать именно ТОП-чиновников по подозрению в совершении коррупционных действий, но НАБУ не борется с нечистыми на руку чиновниками - НАБУ борется с нами. Эта война НАБУ с аграриями является следствием личностного конфликта Артема Сытника с акционером нашей компании", - заявляют аграрии.

В заявлении говорится, что уже пять лет НАБУ возбуждает различные дела против агрохолдинга и его акционера. В частности, по подозрению в якобы незаконном возмещении НДС при строительстве двух птицефабрик: "Авис" и "Чернобаевская", НАБУ "не замечало" существования этих крупнейших в Европе предприятий.

Также было дело против бывшего и.о. главы НБУ Александра Писарука и акционера компании Олега Бахматюка.

"Оно связано исключительно с одним фактом: у директора НАБУ Артема Сытника существует прямой конфликт интересов. Он был признан решением судов всех инстанций виновным в совершении коррупционного правонарушения, а главным свидетелем стороны обвинения в судах был советник сестры нашего акционера, Олега Бахматюка. Теперь нашего акционера НАБУ приписали к делу против экс-чиновника Насирова, что вообще является абсурдом. Делается все это только с одной целью - уничтожить нас, чтобы Сытник таким образом отомстил нашему акционеру. Поэтому мы не удивимся, если нас будут преследовать по всем делам в стране, которые только вспомнит НАБУ", - считают в компании.

В то же врем работники агрохолдинга анонсировали производство 1 млрд яиц с именем директора НАБУ.

"На полках украинских магазинов вскоре появится 1 млрд яиц с надписью "Ситника геть". Мы уже начали их производить. Именно на тех двух крупнейших в Европе фабриках, которые НАБУ почему-то не замечает. Пусть каждое это яйцо будет напоминанием всем украинцам, кто виноват в том, что пасхальная корзина для украинцев существенно подорожала, в том, что тысячи людей оказались без работы, а государство недополучило огромные средства",- отметили в компании.