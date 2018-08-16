Ukrlandfarming Бахматюка вошел в список самых успешных инвесторов Украины

Агрохолдинг Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка вошел в ТОП-20 самых успешных украинских корпоративных инвесторов. Наибольший за банком черноземных земель, находящихся в управлении, агрохолдинг «Укрлендфарминг» был признан одною из самых успешных компаний Украины по версии крупнейшего в Украине инвестиционного портала InVenture (https://inventure.com.ua/analytics/articles/rejting-naibolee-uspeshnyh-ukrainskih-korporativnyh-investorov).

Инвестиционный портал InVenture первое и самое крупное медиа издание в Украине, посвященное рынку прямых инвестиций и венчурного капитала, составило рейтинг из 20 самых успешных компаний Украины. При оценке успешности компаний учитывались такие факторы как размер доходов и сумма уплаченных налогов и сборов за последние два года, лидирующие позиции в соответствующих отраслях, масштаб влияния на социально-экономическую ситуацию в Украине. В ТОП-20 вошли также такие компании, как АТБ, ОККО, Приват, Рошен, Новая Почта, СКМ, Кернел, Нибулон, Фоззи, Эпицентр К, Баядера Групп, Бурисма, Group DF, EastOne, Континиум, Мультиплекс, МХП, Фармак и Феррекспо.

Как рассказал Алексей Олейников, управляющий партнер InVenture Investment Group, компания «Укрленфарминг» попала в рейтинг как один из самых успешных социально ответственных инвесторов Украиниы: "Укрленфарминг является самой крупной украинской аграрной компанией, которая управляет крупнейшим земельным банком в 22 областях Украины. Естественным является тот факт, что такая компания имеет огромное влияние на социально-экономическую ситуацию в стране, в частности в контексте осуществления инвестиций в основной капитал, уплаты налогов, создание новых рабочих мест и реализации различных направлений социальной ответственности в регионах присутствия. Именно поэтому Укрленфарминг заслуживает почетное место в рейтинге самых успешных корпоративных инвесторов страны ".

Группа Ukrlandfarming является самым мощным в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, который управляет крупнейшим в стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью 570 тыс. га. Группа представлена в 22 из 24 областей Украины и занимается производством зерновых культур и семян, производством яиц и яичной продукции, сахара, животноводством и производством говядины, трейдингом и дистрибуцией сельскохозяйственной продукции и техники, семян, удобрений и средств защиты растений. Развитие группы базируется на передовых аграрно-индустриальных технологиях, которые позволяют достигать высокой эффективности производства.

В 2015 г. агрохолдинг «Авангард», входящий в состав группы Ukrlandfarming, ввел в эксплуатацию в Херсонской и Хмельницкой областях два крупнейших птицекомплекса полного цикла производства (зона подращивания мощностью 5 млн голов, зона промышленного производства мощностью 11,4 млн голов, комбикормовые заводы, инкубаторы), соответствующих мировым стандартам. Технологические решения внедрялись с самыми известными производителями оборудования в области птицеводства. Общая сумма инвестиций составила около $ 700 млн, которые компания привлекла на международных и украинском рынках капитала. Холдинг «Авангард» является лидером по производству яиц не только в Украине, но и во всей Европе. По состоянию на 31 марта 2018 его поголовье кур-несушек насчитывает 9,3 млн. В 2017 г. холдинг произвел 2,4 млрд яиц (29% от общего объема промышленного производства яиц в Украине), а также 6368 т сухих яичных продуктов. В I кв. 2018 производство яиц выросло на 39% по сравнению с I кв. 2017 года и достигло 644 млн шт., А экспорт яиц вырос более чем в 6,6 раза и достиг 200 млн шт. Объем производства сухих яичных продуктов вырос на 68% (до 1839 т), а экспорт - на 27% (до 1413 т).