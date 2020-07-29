"Укркокс" выступил с критикой инициатив экологического комитета ВР

Ассоциация "Укркокс" резко раскритиковала законопроекты о государственном экологическом контроле (№ 3091 и № 3091-1) и законопроект об основных принципах проведения внеплановых мероприятий контроля в сфере охраны окружающей среды (№ 3417).

Об этом говорится в письме ассоциации председателю комитета по вопросам экологической безопасности и природопользования ВР Олегу Бондаренко.

По словам Анатолия Старовойта, законопроектами предусмотрены чрезвычайные полномочия государственного органа надзора, которому предоставляется возможность проведения проверок по заявлениям физических лиц или общественных организаций.

"На основании каких данных физическое лицо или общественная организация делает вывод относительно обращения на предмет проверок? Какая методика мониторинга экологической безопасности? Государственная экологическая инспекция на основании таких заявлений может останавливать деятельность предприятий без обращения в суд или наложить значительные штрафы. Это не соответствует основным законодательным положением", - говорится в письме.

Глава "Укркокса" отмечает, что законопроекты 3091, 3091-1 должны быть срочно отправлены на доработку, а законопроект 3417 - отозван.

Напомним, 30 июля 2020 года комитетом Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования будет проведен круглый стол по вопросам государственного экологического контроля.

Так, к обсуждению предоставляются проектов Законов о государственном экологическом контроле (рег. № 3091 от 19.02.2020), о государственном экологическом контроле (рег. № 3091-1 от 05.03.2020), об основных принципах проведения внеплановых мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды (реестр. № 3417 от 30.04.2020).

Ранее с критикой законопроектов выступила ГС "Профессиональная ассоциация экологов Украины". По словам экспертов ассоциации, принятие этого законопроекта в краткосрочной перспективе действительно может несколько улучшить состояние окружающей среды отдельных аспектов, но путем полной остановки и банкротства предприятий.