В укриття з домашніми тваринами: які правила та вимоги до власників діють в Україні

Під час повітряної тривоги українці мають право перебувати в укриттях разом зі своїми домашніми тваринами. Водночас власники повинні дотримуватися правил, які забезпечують безпеку як тварин, так і інших людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.
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У відомстві нагадали, що право перебувати в укриттях із домашніми улюбленцями було закріплено Міністерством внутрішніх справ України у 2024 році після внесення змін до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту.
Зазначається, що це рішення дозволило людям не залишати домашніх тварин без нагляду та не відмовлятися від спуску до укриття через заборону перебувати там із улюбленцями.
Водночас право взяти тварину до укриття передбачає відповідальність її власника. Саме він має подбати про безпечне перебування тварини та не створювати незручностей чи загроз для інших людей.
Під час перебування в укритті рекомендується:
Особливу увагу необхідно приділяти собакам, які належать до Переліку небезпечних порід, затвердженого Кабінетом міністрів України.
У громадських місцях, зокрема в укриттях, такі тварини повинні перебувати на короткому повідку та в наморднику.
До цього переліку, зокрема, належать:
У Держпродспоживслужбі зазначили, що навіть добре соціалізовані та слухняні собаки під час повітряної тривоги, вибухів, гучних звуків і великого скупчення людей можуть поводитися непередбачувано. Саме тому використання повідка та намордника є важливою вимогою безпеки.
Також у відомстві нагадали, що в укриттях перебувають діти, люди похилого віку, особи з інвалідністю та громадяни, які можуть боятися тварин або мати алергію. Дотримання простих правил допомагає забезпечити комфорт і безпеку для всіх.
Нагадаємо, у січні 2024 року Міністерство внутрішніх справ офіційно дозволило українцям перебувати в укриттях разом із домашніми тваринами під час повітряної тривоги. Відповідні зміни внесли до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту.
Раніше РБК-Україна розповідало, як допомогти домашнім тваринам під час повітряних тривог та вибухів.