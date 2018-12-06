Фото: Укринбанк (facebook com UKRINCOM)

В "Укринкоме" считают манипуляцией нежелание ФГВФЛ признавать компанию правопреемником "Укринбанка"

В "Укринкоме" назвали манипуляциями обвинения Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укринкома", размещенном в ответ на релиз фонда, сообщает Цензор.НЕТ. "Фонд гарантирования вкладов физических лиц вводит в заблуждение клиентов компании "Укринком", вкладчиков и заемщиков ПАО "Укринбанк", участников финансового рынка, распространяя недостоверную информацию, манипулируя фактами и скрывая от них реальное положение дел вокруг деятельности компании", - говорится в сообщении.

В частности, в "Укринкоме" назвали манипуляцией нежелание Фонда признавать компанию правопреемником "Укринбанка", ссылаясь на решения Кассационного хозсуда Верховного суда, поскольку уже есть решение Большой палаты ВС, подтверждающее такую правопреемственность.

"(После собрания акционеров в июле 2016 года) В компании не изменился код ЕГРПОУ, не было фактов реорганизации, разделения или слияния, поэтому один только факт потери банковской лицензии и выхода из-под юрисдикции Нацбанка не дает права считать, что эта компания не является правопреемником банка", - отмечают в "Укринкоме".

"Манипулятивность утверждений Фонда подтверждается еще и тем фактом, что при передаче имущества от временной администрации ФГВФЛ руководству компании "Укринком" (после признания вывода банка с рынка и его ликвидации незаконной) - сотрудники Фонда подписывали соответствующие акты приема-передачи наличных средств и других ценностей, чем фактически признали правовую позицию "Укринком", - отметили автора релиза, публикуя соответствующие фото документов с подписями представителей ФГВФЛ.

Также в компании отметили, что осуществленные в пользу компании "Укринком" платежи заемщиков сразу направляются на выплаты вкладчикам "200+".

"На сегодняшний день мы уже погасили более 2/3 этого портфеля вкладов - 1,143 млрд грн", - сообщили в компании.

Как отмечается, компания намерена завершить процесс выплат после окончания судебных процессов с крупнейшими заемщиками, которые не хотят возвращать деньги - такими как "Оболонь", Первомайский молочный консервный комбинат", компания "Укрполискорм", за которой стоит народный депутат Сергей Скуратовский.

В "Укринкоме" также добавили, что не отказываются от возвращения Фонду долга в 1,7 млрд грн за выплаченные вклады в пределах гарантированной суммы в 200 тыс. грн. Однако для этого необходимо получить от Фонда реестр вкладчиков, который Фонд сегодня не выдает.

"По нашему мнению, Фонд не интересует скорейшее возвращение государственных денег в бюджет, а интересует восстановление его статуса в банке и доступ к его (банка) активов. Фонда не интересно получить 1,7 млрд грн "живыми деньгами", поскольку они официально пройдут по счетам. Им выгоднее распродать активы через теневые схемы и получить коррупционные аргументы от покупателей", - добавили в компании.

В "Укринкоме" также опровергли утверждения Фонда о непонятной судьбе недвижимости, которая ранее была в залоге банка, а теперь перешла под контроль компании.

"Несмотря на опасения Фонда, эти активы …работают и генерируют прибыль для компании "Укринком", часть которой направляется на выплаты вкладчикам "200+", - отметили авторы релиза.

"Фонд уже проиграл один судебный процесс по защите деловой репутации компании и вынужден был опровергать такую ​​информацию как недостоверную. Поэтому компания "Укринком" в очередной раз воспользуется своим правом на судебную защиту, а Фонду, очевидно, придется снова извиняться за введение читателей в заблуждение", - говорится в сообщении.