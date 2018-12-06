Фото: Укрінбанк (facebook com UKRINCOM)

В "Укрінкомі" вважають маніпуляцією небажання ФГВФО визнавати компанію правонаступником "Укрінбанку"

В "Укрінкомі" назвали маніпуляціями звинувачення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Укрінкома", розміщеному у відповідь на реліз фонду, повідомляє Цензор.НЕТ. "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вводить в оману клієнтів компанії "Укрінком", вкладників і позичальників ПАТ "Укрінбанк", учасників фінансового ринку, поширюючи недостовірну інформацію, маніпулюючи фактами і приховуючи від них реальний стан справ навколо діяльності компанії", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в "Укрінкомі" назвали маніпуляцією небажання Фонду визнавати компанію правонаступником "Укрінбанку", посилаючись на рішення Касаційного суду Верховного суду, оскільки вже є рішення Великої палати ВС, що підтверджує таку правонаступність.

"(Після зборів акціонерів в липні 2016 року) В компанії не змінився код ЄДРПОУ, не було фактів реорганізації, поділу або злиття, тому один тільки факт втрати банківської ліцензії та виходу з-під юрисдикції Нацбанку не дає права вважати, що ця компанія не є правонаступником банку", - відзначають в "Укрінкомі".

"Маніпулятивність тверджень Фонду підтверджується ще і тим фактом, що при передачі майна від тимчасової адміністрації ФГВФО керівництву компанії "Укрінком" (після визнання виведення банку з ринку та його незаконної ліквідації) - співробітники Фонду підписували відповідні акти прийому-передачі готівки та інших цінностей, чим фактично визнали правову позицію "Укрінкому", - зазначили автори релізу, публікуючи відповідні фото документів з підписами представників ФГВФО.

Також в компанії відзначили, що здійснені на користь компанії "Укрінком" платежі позичальників відразу спрямовуються на виплати вкладникам "200+".

"На сьогоднішній день ми вже погасили понад 2/3 цього портфеля вкладів - 1,143 млрд грн", - повідомили в компанії.

Як зазначається, компанія має намір завершити процес виплат після закінчення судових процесів з найбільшими позичальниками, які не хочуть повертати гроші - такими як "Оболонь", Первомайський молочно консервний комбінат", компанія "Укрполіскорм", за якою стоїть народний депутат Сергій Скуратівський.

В "Укрінкомі" також додали, що не відмовляються від повернення Фонду боргу в 1,7 млрд грн за сплачені внески в межах гарантованої суми у 200 тис. грн. Однак для цього необхідно отримати від Фонду реєстру вкладників, який Фонд сьогодні не видає.

"На нашу думку, Фонд не цікавить якнайшвидше повернення державних грошей у бюджет, а цікавить відновлення його статусу в банку і доступ до його (банку) активів. Фонду не цікаво отримати 1,7 млрд грн "живими грошима", оскільки вони офіційно пройдуть по рахунках. Їм вигідніше розпродати активи через тіньові схеми і отримати корупційні аргументи від покупців", - додали в компанії.

В "Укрінкомі" також спростували твердження Фонду про незрозумілу долю нерухомості, яка раніше була в заставі банку, а тепер перейшла під контроль компанії.

"Незважаючи на побоювання Фонду, ці активи ...працюють і генерують прибуток для компанії "Укрінком", частина якого направляється на виплати вкладникам "200+", - зазначили автори релізу.

"Фонд вже програв один судовий процес по захисту ділової репутації компанії і змушений був спростовувати таку інформацію як недостовірну. Тому компанія "Укрінком" в черговий раз скористається своїм правом на судовий захист, а Фонду, мабуть, доведеться знову вибачатися за введення читачів в оману", - йдеться в повідомленні.