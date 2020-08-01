Укргидрометцентр дал прогноз на последний месяц лета

В августе 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 19-24 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла). Это на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Соответствующий прогноз размещен на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Как отмечают в Укргидрометцентре, данные наблюдений свидетельствуют, что в августе средняя месячная температура воздуха 17-20 градусов тепла, на юге и юго-востоке страны местами 21-23 градусов, в горных районах 11-16 градусов тепла

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 34-41 градусов, в Луганской области местами 42 градусов, в горных районах 26-33 градусов.

Абсолютный минимум - 1-7 градусов тепла, на юге до 11 градусов тепла, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0-2 градуса мороза.

Среднее месячное количество осадков составляет в южной части 27-59 мм, на остальной территории 35-76 мм, в Карпатах и на Прикарпатье - до 145 мм

"Заморозки на поверхности почвы вероятны в конце месяца в Украине, кроме южных и большинства центральных областей", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, глобальное потепление в Украине идет быстрее, чем в целом в мире.

Отметим, по данным Центральной геофизической обсерватории, глобальное потепление больше всего повлияло на два украинских города.

За последние 30 лет сильнее всего потеплело в Чернигове и Киеве - на 1,6 градусов. Меньше всего глобальное потепление отразилось в Ужгороде, где потеплело на 0,9 градусов.