Укргидрометцентр дал прогноз на май

В мае ожидается средняя месячная температура 15-18 градусов тепла, в горных районах 11-13 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-89 мм, в Карпатах до 134 мм, что в пределах средних многолетних значений.

"Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов тепла, что является климатическим показателем начала лета, происходит на Закарпатье и в южной половине страны в первой половине, на остальной территории - во второй половине месяца", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра средняя месячная температура в мае днем составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах 7-12 градусов тепла. Заморозки вероятны как на поверхности почвы, так и в воздухе.

Абсолютный минимум температуры составляет 0-6 градусов мороза, местами на Сумщине, в горных районах до 7-10 градусов мороза, на побережье морей местами 0-3 градусов тепла. Абсолютный максимум 31-37 градусов тепла, на юге Одесской области, Луганской области и в Крыму до 38-39 градусов тепла, в Карпатах и горах Крыма 22-30 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков 22-60 мм, в западных, Винницкой области и в горах Крыма преимущественно 62-81 мм, в Карпатах и на Прикарпатье-85-148 мм..

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 10,6 градусов тепла, что на 1,9 градусов выше климатической нормы.

Как сообщало РБК-Украина, метеорологическая весна в этом году пришла в Киев 4 марта - на неделю раньше климатической нормы.