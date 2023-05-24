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"Укргідроенерго" змушена скорочувати витрати на ремонт ГЕС через дефіцит коштів

Фото: "Укргідроенерго" змушена скорочувати витрати на ремонт ГЕС через дефіцит коштів (uhe.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Через збільшення фінансового навантаження на державну "Укргідроенерго" компанія вимушена буде скорочувати фінансування всіх програм по відновленню пошкоджених станцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову "Укргідроенерго" Ігоря Сироту.

"Зважаючи на скорочення генерації атома навантаження ПСО значною мірою ляже на нашу компанію. Зазначу, що в фінплані нашої компанії кошти на виплати передбачені тільки до кінця квітня і на цей період діяла постанова про покладання обов’язків. Вже в травні ми будемо обмежувати фінансування всіх програм по відновленню пошкоджених станцій і підтриманню життєдіяльності компанії, щоб забезпечити обовʼязки по ПСО", - підсумував Сирота.

Він нагадав, що на "Енергоатом" та "Укргідроенерго" покладений механізм спеціальних обов’язків (ПСО) із забезпечення населення доступною енергією.

Очільник "Укргідроенерго" також пояснив, що модель розраховується таким чином: чим більше виробляєш, тим навантаження збільшується. Він додав, що за перші 4 місяці цього року "Укргідроенерго" сплатило ПСО на 38% більше, ніж було заплановано.

Нагадаємо, раніше заступник міністра енергетики Фарід Сафаров заявляв, що через компенсацію тарифу для населення державні "Енергоатом" та "Укргідроенерго", на яких покладено обов’язок з фінансування тарифу, зазнали понад 80 млрд грн збитку.

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