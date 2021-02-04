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В Укргідроенерго привласнили майна на 32 млн гривень, - СБУ

Четвер 04 лютого 2021 15:43
В Укргідроенерго привласнили майна на 32 млн гривень, - СБУ
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Служба безпеки України викрила привласнення комерсантами майна ЗАТ Укргідроенерго більш ніж на 32 млн гривень. Наразі тривають слідчі дії для вилучення доказів вчинення кримінального правопорушення.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, комерсанти організували роботу з берегоукріплення річки для потреб Дністровської гідроакумулюючої електростанції. В кінці минулого року СБУ провела перевірку виконання умов договору і зафіксувала відсутність на складах структури необхідної кількості матеріалів.

Зокрема, там була нестача щебеню і каміння, які використовують на роботах для підвищення надійності та безпеки гідротехнічних споруд.

Протягом 2018-2019 років фахівці Укргідроенерго проводили роботи на земельних ділянках, що перебувають у власності товариства. Менеджмент Укргідроенерго передав отримані матеріали загальним обсягом майже 60 тисяч куб. м підряднику - ТОВ Енергетично-дорожнє будівництво.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила в Черкасах розкрадання близько млн гривень на будівництво диспетчерської станції для швидкої допомоги. Реальну вартість і обсяги відповідних робіт штучно завищили.

Крім того, СБУ виявила, що зі стратегічного підприємства систематично розкрадали авіаційні комплектуючі. Їх продавали в країни західної Азії і колишнього СНД.

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