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"Укргазбанк" заявил о попытке преступного завладения его имуществом

Новости » Финансы    21.08.2019 - 13:09
"Укргазбанк" заявил о попытке преступного завладения его имуществом
Фото: Укргазбанк (из открытых источников)

"Укргазбанк" сделал официальное заявление

Государственный "Укргазбанк" принимает все меры по предотвращению незаконного завладения его активами - залоговым имуществом, и считает действия харьковских должников очевидными фактами преступного сговора между участниками криминальной схемы, целью которых является выведение из-под залога и реализация предмета ипотеки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление банка.

Как сообщает госбанк, в 2016 году между ним и заемщиком ООО "ПФК" Магнум" в лице Липина Д.В. был заключен кредитный договор с лимитом кредитования в размере 15 млн грн со сроком пользования до 26.09.2017.

При этом для обеспечения исполнения кредитных обязательств между банком и ООО "Омега Плюс Харьков" (в лице Орданяна П.А.) был заключен договор ипотеки, согласно которому в ипотеку для "Укргазбанка" были переданы нежилые помещения площадью 340,8 кв. м по адресу: г. Харьков, ул. Пушкинская, 3.

"В связи с невыполнением заемщиком своих обязательств по своевременному возврату кредита и уплате процентов за пользование кредитными средствами, "Укргазбанк" на основании договора ипотеки начал процедуру взыскания залогового имущества. Заемщик, в свою очередь, в лице Орданяна П.А., директора ООО "Омега Харьков Плюс" с целью уклонения от исполнения обязательств по кредитному договору и избежания вывода банком залогового имущества по обеспечению по договору ипотеки, действуя по предварительному сговору с Липининим Д.В., руководителем ООО "ПФК "Магнум", 05.09.2017 обратился в Хозяйственный суд Харьковской области за признанием ООО "Омега Плюс Харьков" банкротом. По непонятным причинам 03.10.2017 постановлением Хозяйственного суда Харьковской области ООО "Омега Плюс Харьков" признано банкротом и открыта ликвидационная процедура общества", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в банке, решением Московского районного суда (главенствующий судья - Майстренко А.Н.) от 24.05.2018 г. право собственности на нежилые помещения внезапно было возвращено Сташис О.В., которая была первичным собственником объекта.

В финучреждении отметили, что указанное решение суда было вынесено с нарушением норм процессуального права и без участия банка, потому успешно обжаловано в Харьковском апелляционном суде.

"При этом заемщик, в лице должностных лиц ООО "Омега Плюс Харьков" и ООО "ПФК "Магнум", и дальше не прекращал попыток завладеть указанным имуществом - вступил в преступный сговор с государственным регистратором Красноградской районной государственной администрации Харьковской области Литвиновой Л. В., которая 21.03.2019 незаконно отменила право собственности ООО "Омега Плюс Харьков" на нежилые помещения, находившиеся в ипотеке банка и зарегистрировала право собственности на все ту же Сташис А.В", - говорится в сообщении банка.

С этой же целью, как отмечает финучреждение, частным нотариусом Харьковского городского нотариального округа Салыгой Н.А., 01.07.2019 противоправно прекращено ипотеку "Укргазбанка" на нежилые помещения - предмет ипотеки, и отменены обременения о запрете отчуждения этих помещений на основании постановления Хозяйственного суда Харьковской области, которым ООО "Омега Плюс Харьков" только признано банкротом и установлен порядок конкурсного относительно банкрота.

В дальнейшем, как говорится в сообщении, с целью незаконного отчуждения залогового имущества и невозврата кредитных средств государственному банку, должностные лица ООО "Омега Плюс Харьков" и ООО "ПФК "Магнум "по сговору с неустановленными должностными лицами ООО " Дженус ", 02.07.2019 внесли нежилые помещения - предмет ипотеки банка в уставный фонд ООО "Дженус", а 03.07.2019 зарегистрировали право собственности на эти помещения по указанному обществу.

"Совершенно очевидно, что государственный регистратор Литвинова Л.В. и частный нотариус Салыга Н.А., злоупотребляя своими полномочиями и в сговоре с должностными лицами ООО "Омега Плюс Харьков" и ООО "ПФК "Магнум", совершили действия, направленные на незаконный вывод залогового имущества государственного банка, то есть - уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 365-2 УК Украины, а также действия по незаконному завладению чужим имуществом в особо крупных размерах, которые являются признаками уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", - говорится в сообщении банка.

Также отмечается, что для недопущения нанесения экономического ущерба государству (более 94,94% уставного капитала АБ "Укргазбанк" принадлежит государству), защиты интересов многочисленных клиентов банка, по представлению "Укргазбанка" возбуждено уголовное производство "для предотвращения незаконного присвоения имущества банка и привлечения лиц, причастных к этой преступной схемы, к уголовной ответственности".

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