"Укргазбанк" осуществил полное размещение облигаций внутренних местных займов Львова

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Процентная ставка по облигациям составляет 17,7% годовых

Укргазбанк в качестве андеррайтера совершил полное размещение облигаций внутренних местных займов Львовского городского совета серии "І" 2019 путем публичного предложения общей номинальной стоимостью 300 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Размещение облигаций состоялось на АО "Фондовая биржа ПФТС". Процентная ставка по облигациям составляет 17,7% годовых. Срок обращения облигаций - 3 года.

Директор департамента инвестиционной деятельности и акционерного капитала Олег Кириченко отметил:

"Мы имеем многолетний успешный опыт по организации публичных и частных заимствований, в том числе по размещению облигаций внутренних местных займов в качестве андеррайтера. Так, в 2019 году Банк победил в двух конкурсах по отбору услуг андеррайтинга (из трех организованных городскими советами Харькова, Ивано-Франковска и Львова). Нами было организовано и успешно размещены выпуски муниципальных облигаций города Харькова на общую сумму 500 млн гривен (еще 500 млн. Гривен планируется разместить в 2020 году) и Львова на общую сумму 300 млн гривен, благодаря чему указанные городские советы смогли привлечь средства для финансирование стратегических объектов длительного пользования и объектов, обеспечивающих выполнение задач городских советов, направленных на удовлетворение интересов населения территориальной общины города".