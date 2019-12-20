"Укргазбанк" здійснив повне розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик Львова

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Відсоткова ставка за облігаціями складає 17,7% річних

Укргазбанк у якості андеррайтера здійснив повне розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик Львівської міської ради серії "І" 2019 року шляхом публічної пропозиції загальною номінальною вартістю 300 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу банку.

Розміщення облігацій відбулось на АТ "Фондова біржа ПФТС". Відсоткова ставка за облігаціями складає 17,7% річних. Термін обігу облігацій – 3 роки.

Директор департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу Олег Кириченко відзначив:

"Ми маємо багаторічний успішний досвід з організації публічних та приватних запозичень, у тому числі з розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик в якості андеррайтера. Так, у 2019 році Банк переміг у двох конкурсах з відбору послуг андеррайтингу (із трьох організованих міськими радами Харкова, Івано-Франківська та Львова). Нами було організовано та успішно розміщено випуски муніципальних облігацій міста Харкова на загальну суму 500 млн гривень (ще 500 млн гривень планується розмістити у 2020 році) та міста Львова на загальну суму 300 млн гривень, завдяки чому зазначені міські ради змогли залучити кошти для фінансування стратегічних об'єктів довготривалого користування та об'єктів, які забезпечують виконання завдань міських рад, спрямованих на задоволення інтересів населення територіальної громади міста".