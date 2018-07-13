"Укргазбанк" заявил, что застройщики незаконно используют его имущество

Ведущие застройщики используют имущество "Укргазбанка" в строительстве

Ведущие застройщики используют имущество АБ "Укргазбанк" в строительстве, несмотря на судебный арест. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укргазбанка", передает "Укринформ".

"Пока Хозяйственный суд Киева по иску государственного "Укргазбанка" рассматривает дело о попытке угона залогового имущества – башенных кранов на сумму 379 млн грн, застройщики не стесняются использовать их в строительстве, не смотря на наложенный судебный арест", - говорится в сообщении.

По информации банка, речь идет о 35 башенных кранах, которые сейчас активно используются известными строительными компаниями.

В пресс-службе пояснили, что убытки государству были нанесены “заемщиком Олегом Яремчуком – генеральным директором ООО "Международный центр торговли", которое в 2007-2008 годах заключило с "Укргазбанком" 7 кредитных договоров на общую сумму 128 млн грн, свыше 3 млн долл. США и 95 тыс. евро. Средства были направлены на покупку башенных кранов Potain. Однако, в 2011 году Яремчук полностью прекратил оплачивать задолженность”.

После рассмотрения дела в судах в течение 2011-2013 годах, юристы банка доказали неправомерность действий заемщика и получили решение суда о взыскании с компании "Международный центр торговли" задолженности. Решения суда были направлены в Государственную исполнительную службу. Однако, в июле 2013 года, исполнительная служба оценила и реализовала башенные краны как запчасти и комплектующие по значительно заниженным ценам – только 4,9 млн грн. Победителем указанных торгов стало ООО "Подъемные машины", владельцем которого также был владелец "Международного центра торговли" Яремчук.

Как отмечается, в пресс-службе "Укргазбанка" подтвердили информацию о судебном заседании и отметили, что действия исполнительной службы лишили государственный "Укргазбанк" права на продажу имущества по рыночной стоимости.

"Юристы "Укргазбанка" продолжают защищать права государства и ожидают рассмотрения дела о признании недействительными публичных торгов по реализации имущества должника как запчасти и комплектующие и возврата имущества в собственность "Международного центра торговли", - отметили в пресс-службе банка.

В настоящее время хозяйственный суд г. Киева рассматривает дело о банкротстве ООО "Международный центр торговли". Длится процедура распоряжения имуществом. Уголовное производство по ч. 1 ст. 388 УК Украины открыто и в отношении руководителя Международного центра торговли Яремчука, которого подозревают в незаконном отчуждении имущества находящегося в залоге "Укргазбанка". В рамках уголовного производства следователи устанавливают местонахождение всех 35-ти залоговых кранов.