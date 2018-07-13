"Укргазбанк" заявив, що забудовники незаконно використовують його майно

Провідні забудовники використовують майно "Укргазбанку" у будівництві

Провідні забудовники використовують майно АБ "Укргазбанк" у будівництві, незважаючи на судовий арешт. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укргазбанку", передає "Укрінформ".

"Поки Господарський суд Києва за позовом державного "Укргазбанку" розглядає справу про спробу викрадення заставного майна – баштових кранів на суму 379 млн грн, забудовники не соромляться використовувати їх у будівництві, не дивлячись на накладений судовий арешт", - йдеться у повідомленні.

За інформацією банку, йдеться про 35 баштових кранів, які зараз активно використовуються відомими будівельними компаніями.

У прес-службі пояснили, що збитки державі були завдані “позичальником Олегом Яремчуком – генеральним директором ТОВ "Міжнародний центр торгівлі", яке у 2007-2008 роках уклало з "Укргазбанком" 7 кредитних договорів на загальну суму 128 млн грн, понад 3 млн дол. США та 95 тис. євро. Кошти були спрямовані на купівлю баштових кранів Potain. Однак, у 2011 році Яремчук повністю припинив сплачувати заборгованість”.

Після розгляду справи в судах протягом 2011-2013 роках, юристи банку довели неправомірність дій позичальника та отримали рішення суду про стягнення з компанії "Міжнародний центр торгівлі" заборгованості. Рішення суду були направлені до Державної виконавчої служби. Однак, у липні 2013 року, виконавча служба оцінила та реалізувала баштові крани як запчастини та комплектуючі за значно заниженими цінами – лише 4,9 млн грн. Переможцем вказаних торгів стало ТОВ "Підйомні машини", власником якого також був власник "Міжнародного центру торгівлі" Яремчук.

Як зазначається, у прес-службі "Укргазбанку" підтвердили інформацію про судове засідання та наголосили, що дії виконавчої служби позбавили державний "Укргазбанк" права на продаж майна за ринковою вартістю.

"Юристи "Укргазбанку" продовжують захищати права держави та очікують на розгляд справи про визнання недійсними прилюдних торгів по реалізації майна боржника як запчастини й комплектуючі та повернення майна у власність "Міжнародного центру торгівлі", - зазначили у прес-службі банку.

Наразі господарський суд м. Києва розглядає справу про банкрутство ТОВ "Міжнародний центр торгівлі". Триває процедура розпорядження майном. Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 388 КК України порушено і щодо керівника Міжнародного центру торгівлі Яремчука, якого підозрюють у незаконному відчуженні майна що перебуває у заставі "Укргазбанку". У рамках кримінального провадження слідчі встановлюють місцезнаходження всіх 35-ти заставних кранів.