Укргазбанк наращивает прибыль до рекордных значений

За 10 месяцев госбанк заработал 576,3 млн грн чистой прибыли. Ранее Укргазбанк отчитался о прибыли в размере 347 млн грн за 3 квартала 2019 года. Как сообщили в банке, к концу 2019 года его менеджмент планирует превысить положительный финансовый результат предыдущего года.



Первый зампред правления Александр Дубровин объясняет увеличение прибыли госбанка отсутствием предпосылок для крупного дофорвирования резервов. "На сегодня у нас отсутствуют предпосылки для крупного доформирования резервов, что теперь и позволяет нам за счет своей операционной деятельности увеличивать прибыль. Мы четко следуем своей стратегии, из года в год наращиваем положительный финансовый результат Укргазбанка, и, соответственно, этот год не станет исключением – мы планируем превысить прибыль предыдущего года", - отметил Александр Дубровин.



По данным НБУ за 3 квартала 2019 года Укргазбанк показал наилучший результат в наращивании активов (+22,15 млрд грн, или +27%) и в динамике роста депозитного портфеля (+25,4 млрд грн, або +39%). Информация опубликована на сайте Finbalance.