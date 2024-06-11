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"Укренерго" змінило час відключень по Україні на сьогодні: коли не буде світла

Україна, Вівторок 11 червня 2024 11:51
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"Укренерго" змінило час відключень по Україні на сьогодні: коли не буде світла Фото: відключення світла в Україні 11 червня (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Сьогодні, 11 червня, подовжений термін застосування графіків погодинних відключень по всій території Україн. Обмеження будуть діяти з 14.00 до 23.00,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Як зауважили в "Укренерго" причиною обмежень стало споживання у спеку, яке продовжує зростати і показує відсутність економії. Водночас, українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

Зазначається, що для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.

"Тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Відключення світла в Івано-Франківській області

Як зазначають у "Прикарпаттяобленерго", зміни в графіках відключення електроенергії стосуються 1, 2 і 3 черг.

Зокрема, збільшується кількість годин, під час яких необхідні вимкнення до 23:00.

Відключення світла у Рівненській області

Тим часом голова Рівненської обласної державної адміністрації повідомив, що графік відключень 11 червня буде наступним:

  • 1 черга - 14.00 - 16.30;
  • 2 черга - 16.30 - 19.00;
  • 3 черга - 19.00 - 21.00;
  • 4 черга - 21.00 - 23.00.

Номер своєї черги можна дізнатись за даним посиланням.

Відключення світла у Полтавській області

Як зауважив голова Полтавської обласної державної адміністрації Філіп Пронін, тривалість застосування погодинних відключень діятиме сьогодні з 14:00 до 23:00.

Нагадаємо, напередодні в "Укренерго" зазначали інші часові рамки відключення електроенергії 11 червня по Україні, які мали тривати з 14 до 19 години.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, через дефіцит в енергосистемі наразі по всій Україні діють планові та аварійні відключення електроенергії.

Також ми повідомляли, що через спекотну погоду в Україні цього літа прогнозується зростання споживання електроенергії, і відповідно збільшиться дефіцит.

В Національній енергетичній компанії "Укренерго" очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.

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Полтавська область Івано-Франківська область Рівненська область Електроенергія Відключеня світла
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