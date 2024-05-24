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"Укренерго" змінило час відключень на сьогодні: коли точно буде світло без графіків

П'ятниця 24 травня 2024 11:42
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"Укренерго" змінило час відключень на сьогодні: коли точно буде світло без графіків Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

"Укренерго" змінило час відключень світла на сьогодні, 24 травня.

Про це заявив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

"Так. НЕК "Укренерго" вкотре покращує свій денний прогноз - з 11 до 14 без відключень", - заявив він.

Раніше "Укренерго" повідомляло, що 24 травня в Україні відключення світла будуть протягом усієї доби.

Відключення світла в Україні

Цьогорічної весни Росія завдала низку руйнівних ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Внаслідок атак було пошкоджено або знищено декілька ТЕЦ, ТЕС, а також зупинено роботу Дніпровської ГЕС.

Ці масштабні пошкодження призвели до значного дефіциту генерації електроенергії в Україні, який вже не може бути повністю компенсований імпортом з-за кордону.

"Укренерго" попереджає про можливі віялові відключення електроенергії в Україні протягом літа, осені та зими. Глава компанії Володимир Кудрицький зазначив, що українців очікує "складна зима" з можливими перебоями в електропостачанні.

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