В Укренерго заявили про аварійний ремонт на двох ТЕС: чи вимикатимуть світло

На теплоелектростанціях (ТЕС) у центральному та західному регіонах України вивели на аварійний ремонт два блоки. Роботи триватимуть протягом доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго .

"Електроенергію, що виробляється українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб усіх побутових та юридичних споживачів", - йдеться у заяві.

Ліміти споживання не запроваджувалися, додають енергетики.

Як зазначається, через технічні порушення є знеструмлені споживачі у Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях.

Також енергетики поінформували про пошкодження внаслідок російських обстрілів у мережах обленерго у Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

"Загалом через бойові дії та з інших причин без світла залишається 437 населених пунктів. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових", - передали в Укренерго щодо ситуації 9 листопада.

Виробництво електроенергії

Також в Укренерго заявляють, що на сьогодні в енергосистемі є профіцит електроенергії.

Для збереження балансу між виробництвом та споживанням та операційною безпекою енергосистеми польський оператор енергосистеми PSE надає аварійну допомогу, "терміново купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 510 МВт*год".

Окупанти почали знову обстрілювати енергооб'єкти в Україні

Російські окупанти після майже піврічної паузи почали знову обстрілювати енергетичні об'єкти в Україні. На початку осені через російські обстріли було пошкоджено мережу в Києві, Житомирській та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, що нещодавно через падіння уламків дрону-камікадзе "Шахеда" у Вінницькій області були знеструмлені споживачі.

Раніше повідомлялося, що 7 листопада російські загарбники вдарили по одній з українських теплоелектростанцій. Внаслідок цього було пошкоджено обладнання підприємства.

Як попереджали українські військові, РФ накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку Головного управління розвідки Міноборони України, масштаби обстрілів будуть меншими.