"Укренерго" закликав виправити нормативно-правові вади для імпорту електроенергії

Він розповів, що під час свят в Україні був профіцит електроенергії і саме в цей період імпортна електрика заходила в нашу енергосистему. Однак в цей час Україна не потребувала імпорту.

Водночас Кудрицький наголосив, що через певні регуляторні обмеження Україна не може імпортувати електроенергію під час похолодання.

Голова "Укренерго" пояснив, що в останні дні в Україні та Європі холодніша погода і, відповідно, ціни на електроенергію стали вище. За таких умов імпорт електроенергії знаходився майже на нулі.

"Нам потрібно реально поміняти регуляторне поле для того, щоб у нас все було навпаки: коли електроенергія не потрібна, імпорт би не йшов, а коли у нас дефіцит, щоб імпорт вільно заходив в Україну", - сказав він.

Кудрицький додав, що цим питанням займається Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"Я дуже сподіваюся, що ці вади регуляторні будуть виправлені якнайскоріше. Нам ця енергія потрібна", - підсумував голова "Укренерго".

Раніше Кудрицький заявляв, що для безперебійного енергопостачання цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи) не мають заважати імпорту електроенергії.