UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Укренерго" заборгував "Центренерго" майже 4,5 млрд грн

Фото: "Укренерго" заборгував "Центренерго" майже 4,5 млрд грн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Системний оператор НЕК "Укренерго" заборгував державній ПАТ "Центренерго" 3,2 млрд гривень за послуги на балансуючому ринку та 1,3 млрд гривень по ринку додаткових послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Центренерго" Володимира Єгорова.

В компанії сподіваються на повернення цих боргів, щоб мати можливість погасити заборгованість перед іншими контрагентами.

Так, наприклад, заборгованість "Центренерго" перед "Нафтогазом" за поставлений цієї зими на теплоелектростанції компанії газ складає понад 2,7 млрд гривень. Через це свого часу навіть вирішили відключити Трипільську ТЕС.

У компанії пояснюють, що більша частина заборгованості перед "Нафтогазом" виникла торік у зв’язку з проблемою доставки вугілля через руйнування залізничної інфраструктури та, як наслідок, збільшення споживання газу.

Також через масовані пошкодження генерації внаслідок обстрілів енергоблоки ТЕС працювали за командами "Укренерго", електроенергія реалізовувалась в основному на балансуючому ринку.

"Основними причинами накопичення заборгованості перед "Нафтогазом" є дисбаланс між ринковими цінами природного газу, які у 2022 році побили усі історичні рекорди, та обмеженням ціни електричної енергії (так званими "прайс-кепами", - ред.), а також заборгованість "Укренерго" перед компанією", - зазначив Єгоров.

На його думку, для сталого проходження наступного опалювального сезону необхідно підняти рівень прайс-кепів на ринках електроенергії та в найкоротший термін збільшувати видобуток вугілля на державних шахтах.

Нагадаємо, раніше директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко повідомляв, що вирішення проблем з боргами на енергоринку має стати одним з головних пріоритетів при підготовці до наступної зими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоЦентрэнерго