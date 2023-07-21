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"Укренерго" відновлює експорт електроенергії до Словаччини

Фото: "Укренерго" відновлює експорт електроенергії до Словаччини (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

"Укренерго" відновлює можливість експорту електроенергії до Словаччини. Перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних ліній стартує сьогодні, 21 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Як зазначається, на аукціоні буде запропоновано учасникам 200 МВт з датою постачання 23 липня з 9:00 до 14:00.

В компанії зазначають, що "Укренерго" та словацький оператор системи передачі SEPS підписали угоду, яка визначає порядок проведення та розподілу коштів від аукціонів з доступу до міждержавних інтерконекторів між операторами двох енергосистем. Зважаючи на війну та постійні ризики від обстрілів, доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах.

Таким чином, після внесення необхідних змін в законодавство та погодження Регулятором - НКРЕКП - Україна має можливість розпочати експорт електроенергії до Словаччини.

Наголошується, що українська електроенергія експортуватиметься лише у години доби, коли в енергосистемі є надлишок виробленої електроенергії.

Наприклад, експорт можливий у ранкові та денні години, коли виробництво сонячних електростанцій найбільше. У вечірні години, коли сонячні електростанції не працюють, а в енергосистемі обмежена можливість електростанцій покривати високий рівень споживання електрики залишається необхідність імпорту.

В "Укренерго" нагадали, що дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу для України та Молдови наразі становить 400 МВт, для імпорту - 1200 МВт. Спільно з європейськими колегами працюємо над можливістю збільшення цих обсягів.

Експорт електроенергії до Словаччини

Нагадаємо, Україна припинила експорт електроенергії до Словаччини 21 квітня. Як зазначалося, це сталося через відсутність комерційної угоди між операторами систем передач е/е обох країн: "Укренерго" та SEPS.

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УкренергоЕлектроенергія