"Укренерго" скасувало дні без відключень у липні, завтра світло буде за графіками весь день

"З 9 по 24 липня НЕК "Укренерго" не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області. Завтра, 9 липня, обмеження діятимуть протягом доби для всіх регіонів України", - йдеться в повідомленні.

За прогнозом "Укренерго", з 05:00 до 14:00 - обленерго застосовуватимуть дві черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 - чотири черги графіків відключень, в інші години - три черги.

Як зазначили в компанії, причина скасування днів без відключень світла по областях - значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.

"У відповідь на численні звернення обленерго, "Укренерго" скасовує проведення вимірів у вказаний період. В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні", - пояснили в "Укренерго".

У компанії додали, що режимні виміри в літній період будуть проведені пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.

Проведення вимірів необхідне для чого, щоб більш рівномірно та точно забезпечити розподіл наявної в системі потужності між регіонами.