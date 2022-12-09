В "Укренерго" розповіли про ситуацію з електропостачанням в Київській та Одеській областях

За даними прес-служби, резервними схемами вдалося заживити споживачів Одеської області, "але в південних областях все ще значні обмеження споживання через суттєвий обсяг пошкоджень в мережі".

"Непроста ситуація і на Київщині, де зазнали ушкоджень об’єкти генерації. В результаті в регіоні значний дефіцит, особливо на лівобережжі", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" повідомили, що причина дефіциту по Україні - суттєві пошкодження об’єктів генерації та енергетичної інфраструктури в результаті 8 хвиль російських ракетних атак: частково пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, окупована Запорізька АЕС не видає електроенергію в мережу.

"Всім обленерго доведені ліміти споживання електроенергії. В кількох областях перевищено ліміти споживання, що змусило вже застосувати режим аварійних відключень", - йдеться в повідомлені.

За даними прес-служби, аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні в високовольтних та розподільчих мережах, і на електростанціях. "Втім, погодні умови (обледеніння проводів, дощ зі снігом) негативно впливають на стан високовольтних та розподільчих мереж та ускладнюють ремонтні роботи", - повідомили в прес-службі.

Через постійні обстріли енергетичної інфраструктури у Донецькій, Харківській та Херсонській областях зберігається непроста ситуація з забезпеченням електропостачання. "Ворог майже щодня з моменту масованої ракетної атаки 5 грудня обстрілює артилерією мережі та електростанції на сході та півдні України. Погодні умови в цих регіонах також уповільнюють не тільки відновлювальні роботи, але й ускладнюють роботу саперних бригад", - йдеться в повідомленні.