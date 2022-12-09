UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В "Укренерго" розповіли про ситуацію з електропостачанням в Київській та Одеській областях

Фото: ситуація в енергосистемі залишається складною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ситуація в енергосистемі України на ранок 9 грудня залишається складною, але контрольованою. Дефіцит потужності в енергосистемі все ще значний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

За даними прес-служби, резервними схемами вдалося заживити споживачів Одеської області, "але в південних областях все ще значні обмеження споживання через суттєвий обсяг пошкоджень в мережі".

"Непроста ситуація і на Київщині, де зазнали ушкоджень об’єкти генерації. В результаті в регіоні значний дефіцит, особливо на лівобережжі", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" повідомили, що причина дефіциту по Україні - суттєві пошкодження об’єктів генерації та енергетичної інфраструктури в результаті 8 хвиль російських ракетних атак: частково пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, окупована Запорізька АЕС не видає електроенергію в мережу.

"Всім обленерго доведені ліміти споживання електроенергії. В кількох областях перевищено ліміти споживання, що змусило вже застосувати режим аварійних відключень", - йдеться в повідомлені.

За даними прес-служби, аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні в високовольтних та розподільчих мережах, і на електростанціях. "Втім, погодні умови (обледеніння проводів, дощ зі снігом) негативно впливають на стан високовольтних та розподільчих мереж та ускладнюють ремонтні роботи", - повідомили в прес-службі.

Через постійні обстріли енергетичної інфраструктури у Донецькій, Харківській та Херсонській областях зберігається непроста ситуація з забезпеченням електропостачання. "Ворог майже щодня з моменту масованої ракетної атаки 5 грудня обстрілює артилерією мережі та електростанції на сході та півдні України. Погодні умови в цих регіонах також уповільнюють не тільки відновлювальні роботи, але й ускладнюють роботу саперних бригад", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк України погіршив оцінку впливу ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку РФ на економіку України. У всіх трьох сценаріях прогнозується дефіцит електроенергії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерговідключеня світла