В "Укренерго" розповіли, що заважає імпорту електроенергії в Україну

Встановлені на ринку електроенергії цінові обмеження та комерційний профіцит на енергоринку під час дефіциту потужностей заважають імпорту електроенергії в Україну.

"У нас крім прайс-кепів є ще одна проблема, і вона дійсно пов'язана з функціонуванням балансуючого ринку. Ми спостерігали такі аномалії, або нетипові ситуації, коли в період досить гострого дефіциту потужності на ринку на добу наперед (РДН) був профіцит, тобто комерційний профіцит, тобто перевищення пропозиції на попит", - сказав він.

Кудрицький зазначив, що ціна на балансуючому ринку прив’язана до ціни на РДН. І коли ціна електроенергії на РДН зменшується, вартість ресурсу знижується і на балансуючому ринку, і там його можна купити дешевше ринкових цін.

"У нас можуть бути ситуації, коли прайс-кепи навіть і дозволяють комерційний імпорт, але він не заходить просто тому, що ціна того ж ринку на добу наперед, вона нижча за прайс-кеп і нижча за європейську", - підкреслив голова "Укренерго".

Він додав, що необхідно провести детальний аналіз цієї ситуації, щоб в подальшому знайти для неї запобіжники.

Раніше Кудрицький заявляв, що Україна обмежена у можливості імпортувати електроенергію для покриття дефіцитів в енергосистемі, бо вартість електрики в країні формується не так як в Європі.