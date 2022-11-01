В "Укренерго" розповіли коли в Вишгород повернеться світло

В Київській області майже повністю відновлена можливість доставки електроенергії - наразі ведуться роботи по забезпеченню світлом Вишгорода.
Про це заявив голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго" Володимир Кудрицький, передає РБК-Україна з посиланням на його виступ під час національного телемарафону.
"В основному в Київській області можливість доставки електроенергії відновлена. В місті Вишгород продовжується відновлення нормальної схеми електропостачання. Думаю, що найближчим часом нормальна схема живлення цього міста буде відновлена", - заявив він.
Нагадаємо, що 31 жовтня Вишгород залишився знеструмленим через масований ракетний обстріл росіянами критичної інфраструктури
У Києві ж діє система стабілізаційних обмежень. Поки не планується вводити 12-годинні відключення електроенергії, про які повідомлялося раніше.