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В "Укренерго" розповіли коли в Вишгород повернеться світло

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Україна, Вівторок 01 листопада 2022 21:03
В "Укренерго" розповіли коли в Вишгород повернеться світло Фото: в Вишгороді скоро має з'явитися електрика (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Київській області майже повністю відновлена можливість доставки електроенергії - наразі ведуться роботи по забезпеченню світлом Вишгорода.

Про це заявив голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго" Володимир Кудрицький, передає РБК-Україна з посиланням на його виступ під час національного телемарафону.

"В основному в Київській області можливість доставки електроенергії відновлена. В місті Вишгород продовжується відновлення нормальної схеми електропостачання. Думаю, що найближчим часом нормальна схема живлення цього міста буде відновлена", - заявив він.

Нагадаємо, що 31 жовтня Вишгород залишився знеструмленим через масований ракетний обстріл росіянами критичної інфраструктури

У Києві ж діє система стабілізаційних обмежень. Поки не планується вводити 12-годинні відключення електроенергії, про які повідомлялося раніше.

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Вышгород Київська область Електроенергія
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