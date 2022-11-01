В "Укренерго" розповіли коли в Вишгород повернеться світло

В Київській області майже повністю відновлена можливість доставки електроенергії - наразі ведуться роботи по забезпеченню світлом Вишгорода.

Про це заявив голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго" Володимир Кудрицький, передає РБК-Україна з посиланням на його виступ під час національного телемарафону.

"В основному в Київській області можливість доставки електроенергії відновлена. В місті Вишгород продовжується відновлення нормальної схеми електропостачання. Думаю, що найближчим часом нормальна схема живлення цього міста буде відновлена", - заявив він.