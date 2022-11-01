В "Укрэнерго" рассказали, когда в Вышгород вернется свет

Фото: в Вышгороде скоро должно появиться электричество (GettyImages)

В Киевской области почти полностью восстановлена возможность доставки электроэнергии - сейчас ведутся работы по обеспечению светом Вышгорода.

Об этом заявил глава правления ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает РБК-Украина со ссылкой на его выступление во время национального телемарафона.

"В основном в Киевской области возможность доставки электроэнергии возобновлена. В Вышгороде продолжается восстановление нормальной схемы электроснабжения. Думаю, что в ближайшее время нормальная схема питания этого города будет восстановлена", - заявил он.