В "Укренерго" немає грошей на дотування імпортного ПСО, - експерт

"Укренерго" не має фінансової можливості дотувати імпорт електроенергії, а покладання спецобов’язків на компанію забезпечувати імпорт призведе до нового нагромадження боргів на ринку електроенергії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка.

"Борги перед "Укренерго" тільки на балансуючому ринку складають 32 млрд грн. Якщо всі інші борги додати, то там буде близько 60 млрд грн. Імпортне ПСО буде додатково обтяжувати "Укренерго", - сказав Попенко.

За його словами, компанія не матиме можливості компенсувати різницю між імпортними цінами на електроенергію та тими, які складаються на енергоринку України.

"Ми заганяємо просто державне підприємство в подальші борги, а не пропонуємо ніяких шляхів вирішення цих боргів. Це буде призводити до збільшення взаємної заборгованості на ринку", - додав експерт.

Водночас він зазначив, що "Укренерго" також накопичує борги за послугу зі збільшення частки зеленої генерації в країні.

"Заборгованість перед зеленими енергетиками за 2023 рік збільшилась. Якщо на перше квітня заборгованість складала трошки понад 18 млрд грн, то на перше листопада вже було 25,6 млрд грн. Тобто проблеми не вирішуються, а борги перед зеленими енергетиками накопичуються й далі", - сказав Попенко.

Нагадаємо, раніше співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний заявив, що імпортне ПСО призведе до банкрутства системного оператора "Укренерго" і деградації енергосистеми.