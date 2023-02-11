UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В "Укренерго" назвали регіони, де найскладніша ситуація зі світлом

Фото: у низці регіонів діють аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Під час останніх ракетних та дронових атак ворог в черговий раз пошкодив енергооб'єкти. Найгірша ситуація зі світлом у Харкові, Одеській, Київській та Хмельницькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Вночі під час атаки дронів окупанти пошкодили теплоелектростанції та об’єкти магістральних мереж. Енергетикам вдалося оперативно заживити споживачів.

У Харкові та області через пошкодження застосовані аварійні відключення. Також екстрені відключення можуть ввести у Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та столиці, якщо споживання буде збільшуватися.

В Одеській області вдалося ввести в роботу частину обладнання, ремонт на енергетичних об'єктах продовжуються.

В "Укренерго" додали, що заміряти споживання електроенергії продовжать на наступному тижні згідно з графіком.

Нагадаємо, у Харківській області повідомили, що заживили 100% споживачів, проте у регіоні діють аварійні відключення.

Як зазначалося раніше, у Дніпропетровській області вночі ворожі "Шахеди" атакували три енергооб'єкти. У Криворізькому районі один і той же об'єкт атакували двічі на добу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренергоатака дроніввідключеня світлаЕлектроенергіяракетный удар