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В "Укренерго" назвали кількість відновлених підстанцій та ліній електропередачі

Фото: енергосистема України знову і знову відновлює роботу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українські енергетики з початку війни відновили електропостачання на 78% високовольтних підстанціях та 62% лініях електропередачі, пошкоджених росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби "Укренерго" з нагоди Дня енергетика.

"Після тисяч ударів росіян ракетами та дронів наша енергосистема знову і знову відновлює роботу, світло повертається у будинки українців", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, з початку повномасштабного вторгнення частково відновили електропостачання на 78% пошкоджених росіянами високовольтних підстанціях та 62% лініях електропередачі.

"Це тисячі елементів складного обладнання та сотні кілометрів проводів, які треба з’єднати у потрібних місцях за будь-яких умов, щоб якнайшвидше відновити живлення", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, Національний банк України погіршив оцінку впливу ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку РФ на економіку України. У всіх трьох сценаріях прогнозується дефіцит електроенергії.

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Укренерговідключеня світла