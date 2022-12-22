В "Укренерго" назвали кількість відновлених підстанцій та ліній електропередачі

"Після тисяч ударів росіян ракетами та дронів наша енергосистема знову і знову відновлює роботу, світло повертається у будинки українців", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, з початку повномасштабного вторгнення частково відновили електропостачання на 78% пошкоджених росіянами високовольтних підстанціях та 62% лініях електропередачі.

"Це тисячі елементів складного обладнання та сотні кілометрів проводів, які треба з’єднати у потрібних місцях за будь-яких умов, щоб якнайшвидше відновити живлення", - додали в прес-службі.