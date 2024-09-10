"Укренерго" хоче скасувати постанови НКРЕКП щодо підтримки зеленої енергетики

Компанія "Укренерго" подала позов до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про скасування постанов, якими затверджена вартість послуги зі збільшення частки виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу Київського окружного адміністративного суду.

Згідно з ухвалою, мова йде про затверджену постановами НКРЕКП компенсацію з боку "Укренерго" щодо послуги зі збільшення частки електроенергії з альтернативних джерел. Позовом компанія планує скасувати постанови за березень-серпень 2022 року. Перше засідання за даним позовом призначене на 11 вересня.

Як повідомлялося, борг ДП "Гарантований покупець" перед інвесторами у відновлювальну енергетику вже сягнув близько 16 млрд грн. Він виник через недоплати з боку компанії "Енергоатом".

Ще 28,9 млрд грн боргу перед інвесторами у ВДЕ має "Укренерго" через дефіцитний тариф на передачу електроенергії – він заважає компанії повністю розрахуватися за збільшення частки електроенергії з ВДЕ.