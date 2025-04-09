"Укренерго" хоче погасити більшість боргів за зелену енергетику до кінця 2025 року, - Брехт

Компанія "Укренерго" планує до кінця 2025 року виплатити всі накопичені борги перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар в.о. голови правління "Укренерго" Олексія Брехта.

"План компанії в цьому році максимально скоротити цю заборгованість і в наступному році вийти в сегмент роботи, який не передбачатиме її наявності взагалі", - сказав Брехт.

Він повідомив, що з початком весни компанія робить суттєві кроки, щоб зменшити борги перед виробниками електроенергії з ВДЕ. Він також впевнений, що вони нарощуватися не будуть.

"Зважаючи на те, що у нас тариф на 2025 рік надзвичайно збалансований, враховує всі необхідні обсяги і як обсяги, так і вартість, потенційну вартість виробленого електричної енергії, ми на сьогоднішній день за перші три місяці абсолютно впевнені в тому, що заборгованість ця нарощуватися не має, вона має навпаки зменшуватися", - додав Брехт.

Він підкреслив, що Укренерго пройшло планову перевірку з боку Національної комісії з питань енергетики та комунальних послуг і планує найближчим часом погасити борги за рахунок економії коштів, які були передбачені на диспетчеризацію на 2024 рік.

Нагадаємо, в ДП "Гарантований покупець" повідомили, що заборгованість перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел наразі складає 22 млрд грн.

На думку нардепа Олексія Кучеренка, енергетичному ринку України необхідні пропозиції, які можуть лягти в основу комплексного компромісу між усіма учасниками. Йдеться про створення дорожньої карти, яка врегулює системні технічні та фінансові проблеми і дозволить стабілізувати ситуацію з боргами на ринку.